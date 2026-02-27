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Association des Bibliothécaires du Québec Library Association (ABQLA)

About this event

ABQLA 2026 Spring Social and Awards Ceremony / Soirée sociale et remise de prix de l'ABQLA 2026

4099 Av. Royal

Montréal, QC H4A 2M4, Canada

General Admission / Admission générale
$15

General admission. ABQLA members and non-members pay the same price! / Admission générale. Les membres et les non-membres de l'ABQLA paient le même prix!

Sponsor a student / Payer pour un étudiant
$20

General admission for your own ticket + sponsors a student's attendance / Entrée générale pour votre propre billet + commandite de la présence d'un étudiant.

Student / Étudiant
$5
Pay at the door / Payer à la porte
Free

No credit card? We'll hold a spot and you can pay at the door. / Pas de carte de crédit ? Nous vous garderons une place et vous pourrez payer à la porte.

Benefactor / Mécène
$30

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