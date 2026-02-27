ABQLA 2026 Spring Social and Awards Ceremony / Soirée sociale et remise de prix de l'ABQLA 2026

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General admission. ABQLA members and non-members pay the same price! / Admission générale. Les membres et les non-membres de l'ABQLA paient le même prix!
General admission for your own ticket + sponsors a student's attendance / Entrée générale pour votre propre billet + commandite de la présence d'un étudiant.
No credit card? We'll hold a spot and you can pay at the door. / Pas de carte de crédit ? Nous vous garderons une place et vous pourrez payer à la porte.
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