AcroMTL

Hosted by

AcroMTL

About this event

AcroMTL's Gala Fundraiser

❤️ Individu / Individual ❤️ item
❤️ Individu / Individual ❤️
Pay what you can

⭐Merci pour votre générosité⭐


Vous ne pouvez pas être des nôtres lors de l’événement, mais souhaitez tout de même nous soutenir ? Nous vous en sommes profondément reconnaissants.


Les fonds recueillis serviront à couvrir les frais opérationnels de l’événement et à soutenir notre démarche pour officiellement devenir une association.


_______________________________________________


⭐Thank you for your generosity⭐


Can't make it to our event, but would like to support us in our endeavour? We are very grateful!

Donated funds will help cover the event's operational costs, and contribute to our community officially becoming an association.

💎 Entreprise / Corporate 💎 item
💎 Entreprise / Corporate 💎
Pay what you can

✨ Thank you for your generosity! ✨


You have chosen to support the Starlight Royale – Fundraiser Gala by contributing funds that help cover operational costs of the event, as well as contributing to our community officially becoming an association.


Based on your contribution, we have a multitude of ways to show our Gratitude (description in the event)!


💎 HIGH ROLLER Event Support Sponsor ($500+)

  • Prominent logo or name placement on event materials
  • Opportunity to include your branded materials
  • Verbal acknowledgment during the event
  • Featured social media spotlight
  • 2 complimentary Gala tickets with perks for an amazing evening
  • Additional visibility options may be discussed


❤️ CROWN CARD Event Support Sponsor ($200 - $499)

  • Logo or name placement on event signage
  • Printed card with description of the sponsor
  • Group social media spotlight
  • 1 complimentary Gala ticket with perks for an amazing evening

Thank you so much for your support. We are deeply grateful!


_________________________________________________



✨ Merci pour votre générosité ! ✨


Vous avez choisi de soutenir le Starlight Royale — Gala-bénéfice en contribuant financièrement à couvrir les frais opérationnels de la soirée, tout en participant à la création officielle de notre association.


Selon votre contribution, nous avons plusieurs façons de vous exprimer notre gratitude (voir dans la description) !


💎 Commanditaire de soutien à l’événement — "HIGH ROLLER" (500 $ +)

  • Placement visible du logo ou nom sur les supports de communication de l’évènement
  • Possibilité d’inclure du matériel promotionnel de votre compagnie
  • Mention verbale durant la soirée
  • Publication mise en avant sur les réseaux sociaux
  • 2 billets offerts pour le Gala avec des avantages pour une soirée inoubliable
  • Options supplémentaires de visibilité possibles

❤️ Commanditaire de soutien à l’événement — LA CARTE COURONNE (200 - 499 $)

  • Placement du logo ou nom sur les supports de communication de l’évènement
  • Encarts imprimé présentant votre compagnie
  • Mention collective sur les réseaux sociaux
  • 1 billet offert pour le Gala avec des avantages pour une soirée inoubliable

Merci beaucoup pour votre soutien. Nous vous en sommes profondément reconnaissant·e·s !

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!