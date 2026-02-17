AcroMTL's Gala Fundraiser

✨ Thank you for your generosity! ✨
You have chosen to support the Starlight Royale – Fundraiser Gala by contributing funds that help cover operational costs of the event, as well as contributing to our community officially becoming an association.
Based on your contribution, we have a multitude of ways to show our Gratitude (description in the event)!
💎 HIGH ROLLER Event Support Sponsor ($500+)
- Prominent logo or name placement on event materials
- Opportunity to include your branded materials
- Verbal acknowledgment during the event
- Featured social media spotlight
- 2 complimentary Gala tickets with perks for an amazing evening
- Additional visibility options may be discussed
❤️ CROWN CARD Event Support Sponsor ($200 - $499)
- Logo or name placement on event signage
- Printed card with description of the sponsor
- Group social media spotlight
- 1 complimentary Gala ticket with perks for an amazing evening
Thank you so much for your support. We are deeply grateful!
_________________________________________________
✨ Merci pour votre générosité ! ✨
Vous avez choisi de soutenir le Starlight Royale — Gala-bénéfice en contribuant financièrement à couvrir les frais opérationnels de la soirée, tout en participant à la création officielle de notre association.
Selon votre contribution, nous avons plusieurs façons de vous exprimer notre gratitude (voir dans la description) !
💎 Commanditaire de soutien à l’événement — "HIGH ROLLER" (500 $ +)
- Placement visible du logo ou nom sur les supports de communication de l’évènement
- Possibilité d’inclure du matériel promotionnel de votre compagnie
- Mention verbale durant la soirée
- Publication mise en avant sur les réseaux sociaux
- 2 billets offerts pour le Gala avec des avantages pour une soirée inoubliable
- Options supplémentaires de visibilité possibles
❤️ Commanditaire de soutien à l’événement — LA CARTE COURONNE (200 - 499 $)
- Placement du logo ou nom sur les supports de communication de l’évènement
- Encarts imprimé présentant votre compagnie
- Mention collective sur les réseaux sociaux
- 1 billet offert pour le Gala avec des avantages pour une soirée inoubliable
Merci beaucoup pour votre soutien. Nous vous en sommes profondément reconnaissant·e·s !
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- Prominent logo or name placement on event materials
- Opportunity to include your branded materials
- Verbal acknowledgment during the event
- Featured social media spotlight
- 2 complimentary Gala tickets with perks for an amazing evening
- Additional visibility options may be discussed
❤️ CROWN CARD Event Support Sponsor ($200 - $499)
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- Group social media spotlight
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- Mention verbale durant la soirée
- Publication mise en avant sur les réseaux sociaux
- 2 billets offerts pour le Gala avec des avantages pour une soirée inoubliable
- Options supplémentaires de visibilité possibles
❤️ Commanditaire de soutien à l’événement — LA CARTE COURONNE (200 - 499 $)
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