Grow your community!

Association des Événements Anthropomorphiques du Québec

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Regular Member
$20

Valid until June 3, 2027

Devenez Membre Régulier de l'Association des Événements Anthropomorphiques du Québec!

Pour seulement 20$ par an, profitez de :

  • Droit de vote lors des assemblées générales, vous permettant de participer activement aux décisions de l'association.
  • Possibilité de postuler au conseil d'administration et de contribuer directement à la direction de nos projets.
  • Carte de membre personnalisée, symbole de votre engagement et de votre appartenance à notre communauté.
  • Réduction de 5% sur toutes nos activités et celles de nos partenaires affiliés, vous permettant de profiter pleinement de nos événements à moindre coût.
  • Accès prioritaire de 48 heures aux inscriptions pour nos activités et celles de nos partenaires, vous garantissant une place de choix.

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Benefactor Member
$35

Valid until June 3, 2027

Devenez Membre Bienfaiteur de l'Association des Événements Anthropomorphiques du Québec!

Pour seulement 35$ par an, profitez de :

  • Tous les avantages des membres réguliers
  • Carte de membre Bienfaiteur: Un symbole de votre engagement et de votre soutien accru à notre association.
  • Accès en avance d'une semaine sur les inscriptions par rapport aux membres réguliers pour nos activités et celles de nos partenaires, vous garantissant une place de choix pour les événements les plus populaires.
  • Reconnaissance spéciale: Votre nom sera affiché sur notre site web en tant que Bienfaiteur, en reconnaissance de votre soutien précieux.
  • Réduction de 10% sur toutes nos activités et celles de nos partenaires affiliés, vous permettant de profiter pleinement de nos événements à moindre coût.

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Super Benefactor Member
$50

Valid until June 3, 2027

Devenez Membre Super Bienfaiteur de l'Association des Événements Anthropomorphiques du Québec!

Pour seulement 50$ par an, profitez de :

  • Tous les avantages des membres Bienfaiteurs
  • Carte de membre Super Bienfaiteur: Un symbole de votre engagement et de votre soutien ultime à notre association.
  • Réduction de 15% sur toutes nos activités et celles de nos partenaires affiliés, vous permettant de profiter pleinement de nos événements à moindre coût.
  • T-shirt exclusif de l'association: Recevez un t-shirt unique en signe de reconnaissance pour votre soutien exceptionnel.
  • Accès VIP: Profitez d'un accès VIP à certains de nos événements, vous offrant une expérience encore plus enrichissante et mémorable.

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