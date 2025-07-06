Adhésion au Collectif Fardoche

Conditions : avoir 18 ans et plus, être résident.e canadien.ne, adhérer aux buts, aux objets et à la mission de l’Organisme.
Les membres réguliers ont le droit de participer et de voter aux assemblées générales, de poser leur candidature ou être mis en nomination dans le but de siéger au conseil d’administration et d'assister aux rencontres du conseil d’administration comme observateurs.
Membre de soutien (personne physique)
CA$5
Les membres de soutien sont des personnes physiques qui sont citoyen(ne)s canadien(ne)s ou alors des personnes morales. Ces membres peuvent notamment assister aux assemblées des membres comme observateurs.
Membre de soutien (personne morale)
CA$5
