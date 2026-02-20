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Conseil Québécois du Théâtre

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Adhésions CQT 2026-2027 - Membre Corporatif

Compagnie financée au projet
$50

Valid until July 28, 2027

Pour les compagnies (autogérée ou à projets) financées au projet.

Compagnie financée au fonctionnement
$60

Valid until July 28, 2027

Total de tous les revenus confondus < 50 000 $

Compagnie financée au fonctionnement
$90

Valid until July 28, 2027

Total de tous les revenus confondus entre 50 000 $ et 100 000 $

Compagnie financée au fonctionnement
$150

Valid until July 28, 2027

Total de tous les revenus confondus entre 100 001 $ et 250 000 $

Compagnie financée au fonctionnement
$220

Valid until July 28, 2027

Total de tous les revenus confondus entre 250 001 $ et 500 000 $

Compagnie financée au fonctionnement
$325

Valid until July 28, 2027

Total de tous les revenus confondus entre 500 001 $ et 750 000 $

Compagnie financée au fonctionnement
$400

Valid until July 28, 2027

Total de tous les revenus confondus entre 750 001 $ et 1M $

Compagnie financée au fonctionnement
$500

Valid until July 28, 2027

Total de tous les revenus confondus supérieur à 1M $

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