Sponsor a child for the return to school.

Avec un don de 200 $, vous offrez à 2 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’ils leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 3 enfants pour la rentrée
$300
No expiration
Avec un don de 300 $, vous offrez à 3 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 4 enfants pour la rentrée
$400
No expiration
Avec un don de 400 $, vous offrez à 4 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 5 enfants pour la rentrée
$500
No expiration
Avec un don de 500 $, vous offrez à 5 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 6 enfants pour la rentrée
$600
No expiration
Avec un don de 600 $, vous offrez à 6 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 7 enfants pour la rentrée
$700
No expiration
Avec un don de 700 $, vous offrez à 7 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 8 enfants pour la rentrée
$800
No expiration
Avec un don de 800 $, vous offrez à 8 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 9 enfants pour la rentrée
$900
No expiration
Avec un don de 900 $, vous offrez à 9 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
Parrainez 10 enfant pour la rentrée
$1,000
No expiration
Avec un don de 1 000 $, vous offrez à 10 jeunes suivis par la DPJ en Estrie un sac à dos neuf, rempli de fournitures scolaires essentielles. Vous leur donnez une vraie chance de commencer l’école avec tout ce qu’il leur faut pour apprendre, se sentir à leur place et croire en eux, comme les autres.
