ADHIKA's 40th Anniversary

Hosted by
About this event
Includes Buffet Dinner, Show and Dance.
Bronze Sponsorship Package: Buffet Dinner, Show, Dance, Best Seats, Acknowledgement
Silver Sponsorship Package: Buffet Dinner, Show, Dance, Best Seats, Acknowledgement, Logo in all Promotion/Marketing.
Gold Sponsorship Package: Buffet, Show, Dance, Best Seats, Acknowledgement, Logos in all Promotion/Marketing, Opportunity to Showcase your organization/company Audio/Visual Presentation (5 mins max) during dinner.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!