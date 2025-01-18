ADSA Memberships 2025

Adult Individual Membership 2025
CA$25

Deaf or Hard of Hearing Ages 18 - 55
Senior/Student Individual Membership 2025
CA$15

Deaf or Hard of Hearing Ages 55+ or Student with ID
Associate Individual Membership 2025
CA$25

Hearing Any Age
Family Membership 2025
CA$25

Parent/Guardian with Deaf/HoH/CODA Children
