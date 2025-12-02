Marché des Fêtes / Holiday Market

Cartes/ Cards
$10

Lot de 6 cartes de vœux - 3 noires et 3 en couleur / 6 pack holiday cards- 3 black and 3 color

Fidget
$5

2 fidgets - 1 flocon de neige et 1 carré

*les couleurs peuvent varier / 2 fidgits- 1 snowflake & 1 square

*colors may vary

Sac en tissue / Tote bag
$15

Sac en tissue scène hivernale / Winter scene tote bag

Mini cards
$3

Lot de 5 petites cartes de vœux / 5 pack of mini cards

Boucles d'oreilles / Earrings
$5

Boucles d'oreilles faites à la main sur le thème de l'hiver / Homemade winter themed earrings

