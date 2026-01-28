Cape Random Trust Inc.

Offered by

Cape Random Trust Inc.

About this shop

Get Tickets

General Admission (18-64)
$11.50

Duration: 60–90 minutes 
Experience type: Guided cultural walking tour 
Status: Actively bookable 

Senior's Admission (65+)
$9.20

Duration: 60–90 minutes 
Experience type: Guided cultural walking tour 
Status: Actively bookable 

Student & Youth (5-17)
$4.02

Duration: 60–90 minutes 
Experience type: Guided cultural walking tour 
Status: Actively bookable 

Small & Mid-Sized Group Tour item
Small & Mid-Sized Group Tour
$21.85

Group size: 8–24 guests 
Price: $19 per person 
Duration: 60–90 minutes 
Experience type: Guided cultural walking tour 
Status: Actively bookable 

Full-Size Motorcoach Tour item
Full-Size Motorcoach Tour
$18.40

Group size: 40–50 guests 
Price: $16 per person 
Duration: 60–90 minutes 
Experience type: Guided cultural walking tour 
Status: Available by advance request only. Please email: [email protected] 

Add a donation for Cape Random Trust Inc.

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!