SaskOrganics Association Inc.

Hosted by

SaskOrganics Association Inc.

About this event

Advancing Organics Conference & Trade Show 2026

1700 Elphinstone St Box 167

Regina, SK S4P 2Z6, Canada

EARLY BIRD-Individual-2-day Pass
$208.95
Available until Mar 13

1 person, 2 days.
Price includes GST=$199.00 + $9.95.
Includes conference meals.
*Banquet Ticket sold separately

EARLY BIRD-Individual-1-Day Pass-March 26
$120.75
Available until Mar 13

1 person, 1 day-March 26.
Price includes GST=$115.00 + $5.75.
Includes conference meals.
*Banquet Ticket sold separately

EARLY BIRD-Farm Pass-2-Day Pass
$372.75
Available until Mar 13

2 people, 2 days-March 26 & 27.
Price includes GST=$355.00 + $17.75.
Includes conference meals.
*Banquet Tickets sold separately

EARLY BIRD-Farm Pass-1-Day Pass-March 26
$215.25
Available until Mar 13

2 people, 1 day-March 26.
Price includes GST=$205.00 + $10.25.
Includes conference meals.
*Banquet Tickets sold separately

EARLY BIRD-Farm Pass-1-Day Pass-March 27
$215.25
Available until Mar 13

2 people, 1 day-March 27.
Price includes GST=$205.00 + $10.25.
Includes conference meals

EARLY BIRD-Organic Banquet Ticket-March 26
$84
Available until Mar 13

March 26.
Price includes GST=$80.00 + 4.00 GST.
Organic & Local ingredient meal, Guest Speaker

Door Price-Individual-2-Day Pass
$262.50

1 person, 2 days.
Price includes GST=$250.00 + $12.50.
Includes conference meals.
*Banquet Ticket sold separately

Door Price-Individual-1-Day Pass-March 26
$152.25

1 person, 1 day-March 26.
Price includes GST=$145.00 + $7.25.
Includes conference meals.
*Banquet Ticket sold separately

Door Price-Individual-1-Day Pass-March 27
$152.25

1 person, 1 day-March 27
Price includes GST=$145.00 + $7.25.
Includes conference meals.

Door Price-Farm Pass-2-Day Pass
$467.25

2 people, 2 days-March 26 & 27.
Price includes GST=$445.00 + $22.25.
Includes conference meals.
*Banquet Tickets sold separately

Door Price-Farm Pass-1-Day Pass-March 26
$267.75

2 people, 1 day-March 26.
Price includes GST=$255.00 + $12.75.
Includes conference meals.
*Banquet Tickets sold separately

Door Price-Farm Pass-1-Day Pass-March 27
$267.75

2 people, 1 day-March 27.
Price includes GST=$255.00 + $12.75.
Includes conference meals.

Door Price-Organic Banquet Ticket-March 26
$84

March 25.
Price includes GST=$80.00 + $4.00 GST.
Organic & Local ingredient meal, Guest Speaker

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!