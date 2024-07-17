2024 Franks Celebration Banquet

Willow Tree Golf

571 Metcalfe St E, Strathroy, ON N7G 1R1, Canada doors open at 5:30 pm - dinner at 6:00 pm

General admission
CA$95
Includes 1 adult admission and one meal including a carved to order slow roasted Porchetta, with peppers, mushrooms, caramelized onions, assorted mustards, Italian pasta, Portuguese buns, salad, coffee and tea service. Vegetarian and dietary restriction options are available upon request.
Table Admission
CA$750
Includes 8 adult admission and 8 meals including a carved to order slow roasted Porchetta, with peppers, mushrooms, caramelized onions, assorted mustards, Italian pasta, Portuguese buns, salad, coffee and tea service. Vegetarian and dietary restriction options are available upon request.

