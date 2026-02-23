Contact interculturel francophone de Sudbury

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About this event

African Cabaret Africain 2027

66 Brady St

Greater Sudbury, ON P3E 1C8, Canada

Table 10 (10 p)
$450
This is a group ticket, it includes 10 tickets

Incluant le diner et toute la soirée / Including dinner and full event

Table 8 (8p)
$350
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Incluant le diner et toute la soirée / Including dinner and full event

Adultes / Adults
$50

Incluant le diner et toute la soirée / Including dinner and full event

Étudiants / Students
$35

Incluant le diner et toute la soirée / Including dinner and full event

Ainés / Seniors
$35

Incluant le diner et toute la soirée / Including dinner and full event

Enfants / Kids
$20

Incluant le diner et toute la soirée / Including dinner and full event

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