AFRO TECH CANADA - Édition 2026

Place Victoria

800 Rue du Square-Victoria 3rd floor, Montreal, QC H3C 0B4, Canada

Billet Accès Anticipé (Early Bird)
$44.99
Available until Mar 22

Soyez parmi les premiers à réserver votre place à AfroTech Canada.
Ce billet à tarif préférentiel donne accès à l’ensemble de l’événement et soutient directement notre mission : bâtir un écosystème technologique plus inclusif et durable.

Quantités limitées.

Billet Admission Générale
$69.99

Rejoignez une communauté dynamique d’entrepreneur·e·s, d’innovateur·rice·s et de leaders qui façonnent l’avenir de la technologie et de l’innovation.
Ce billet inclut l’accès à tous les panels, ateliers, activités de réseautage ainsi qu’au cocktail de clôture.

Votre participation contribue directement à la valorisation et au soutien des talents afrodescendants au Canada.

