Afro Tech Canada

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About this event

AFRO TECH CANADA - Édition 2026 - Corporate

Place Victoria

800 Rue du Square-Victoria 3rd floor, Montreal, QC H3C 0B4, Canada

Billet Corporatif
$69.99

Rejoignez une communauté dynamique d’entrepreneur·e·s, d’innovateur·rice·s et de leaders qui façonnent l’avenir de la technologie et de l’innovation.
Ce billet vous donne accès à tous les panels, ateliers, activités de réseautage ainsi qu’au cocktail de clôture.

Votre participation contribue directement à la valorisation et au soutien des talents afrodescendants au Canada.

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