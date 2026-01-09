Hosted by

Charles Best Secondary School PAC - AfterGrad2026 Committee

About this event

AfterGrad2026: Bids from the heart - 14 days of love – for all the special people in your life!

Endurance Taekwondo (size 120 | # 000) item
Endurance Taekwondo (size 120 | # 000)
$80

Starting bid

1 month training program with uniform of value $300



Endurance Taekwondo (size 160 | # 2) item
Endurance Taekwondo (size 160 | # 2)
$80

Starting bid

1 month training program with uniform of value $300



Doppio Zero Pizza Italian - #1 item
Doppio Zero Pizza Italian - #1
$5

Starting bid

Gift card of value $15

Doppio Zero Pizza Italian - #2 item
Doppio Zero Pizza Italian - #2
$5

Starting bid

Gift card of value $15

Merle Norman Studio - #1 item
Merle Norman Studio - #1
$30

Starting bid

Ear piercing service w/earrings of value $80

Merle Norman Studio - #2 item
Merle Norman Studio - #2
$30

Starting bid

Ear piercing service w/earrings of value $80

Mr. Mikes Steakhouse item
Mr. Mikes Steakhouse
$25

Starting bid

2 x $25 gift cards of value $50

Momentum Movement Academy item
Momentum Movement Academy
$60

Starting bid

6 open gym day pass ($22.50 each) of value $135

Momentum Movement Academy item
Momentum Movement Academy
$40

Starting bid

4 open gym day pass ($22.50 each) of value $90

Infight Martial Arts item
Infight Martial Arts
$100

Starting bid

4 weeks kickboxing w/boxing gloves of value $270

Inlet Nail Studio - #1 item
Inlet Nail Studio - #1
$25

Starting bid

Gift card of value $50

Inlet Nail Studio - #2 item
Inlet Nail Studio - #2
$25

Starting bid

Gift card of value $50

Vancouver Art Gallery item
Vancouver Art Gallery
$50

Starting bid

2 tickets for The Vancouver Art Gallery along with Jin-Me Yoon’s book “About Time“ featuring a collection of his work of value $123

RVN Wellness item
RVN Wellness
$60

Starting bid

10 drop in class pass of value $155

Climb Base 5 item
Climb Base 5
$30

Starting bid

2 day passes ($30.45 each) of value $61

Fairfield by Marriott (Kamloops) item
Fairfield by Marriott (Kamloops)
$130

Starting bid

Includes: 1 night stay (2 queen or 1 king), hot breakfast buffet, high-speed wireless internet and parking of value $250

Natural Factors Nutritional Products Ltd. item
Natural Factors Nutritional Products Ltd.
$20

Starting bid

Gift basket (Vitamin D3, Echinacea Fresh Herb Tincture, Zinc Honey Blossom, Vitamin C chewable tablets) of value $50

PS5 - Battlefield 6 Phantom Edition item
PS5 - Battlefield 6 Phantom Edition
$60

Starting bid

Phantom Edition of value $134

PS5 - NHL26 Standard Edition item
PS5 - NHL26 Standard Edition
$40

Starting bid

Standard Edition of value $90

Emilio Finatti Pizzeria - #1 item
Emilio Finatti Pizzeria - #1
$10

Starting bid

Gift card of value $25

Emilio Finatti Pizzeria - #2 item
Emilio Finatti Pizzeria - #2
$10

Starting bid

Gift card of value $25

Brown's Socialhouse Town Center item
Brown's Socialhouse Town Center
$25

Starting bid

Gift card of value $50

Brown's Socialhouse Port Moody item
Brown's Socialhouse Port Moody
$25

Starting bid

Gift card of value $50

F45 Training Port Moody item
F45 Training Port Moody
$140

Starting bid

1 month unlimited training of value $279

Jak's Beer Wine Spirits Westwood Plateau item
Jak's Beer Wine Spirits Westwood Plateau
$25

Starting bid

Gift card of value $50

Tiffany Nail Bar item
Tiffany Nail Bar
$10

Starting bid

Gift card of value $25

Lordco Auto Parts item
Lordco Auto Parts
$20

Starting bid

Gift bag w/gift card of value $40

Galactic Entertainment - XL item
Galactic Entertainment - XL
$40

Starting bid

Hoodie of value $75

Kamino Running Co. #1 item
Kamino Running Co. #1
$25

Starting bid

Voucher of value $50

Kamino Running Co. #2 item
Kamino Running Co. #2
$25

Starting bid

Voucher of value $50

