Agasajo Navideño 2024!

Disfruta de café y bebidas aromáticas de cortesía.
Enjoy complimentary coffee and aromatic beverages.
Disfruta de café y bebidas aromáticas de cortesía.
Enjoy complimentary coffee and aromatic beverages.
Ecuatoriano/a Niño/a
Free
Incluye galletas para decorar + bebidas aromáticas de cortesía.
Includes cookies for decorating + complimentary aromatic beverages.
Incluye galletas para decorar + bebidas aromáticas de cortesía.
Includes cookies for decorating + complimentary aromatic beverages.
General admission Adult /Adulto
$5
Disfruta de café y bebidas aromáticas de cortesía.
Enjoy complimentary coffee and aromatic beverages.
Disfruta de café y bebidas aromáticas de cortesía.
Enjoy complimentary coffee and aromatic beverages.
General admission Kid / Niño/a
$5
Incluye galletas para decorar + bebidas aromáticas de cortesía.
Includes cookies for decorating + complimentary aromatic beverages.
Incluye galletas para decorar + bebidas aromáticas de cortesía.
Includes cookies for decorating + complimentary aromatic beverages.
Donation Option 1
$5
Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.
Support the Ecuadorian Association in BC with your donation and help us organize more events like this and other activities for the community.
Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.
Support the Ecuadorian Association in BC with your donation and help us organize more events like this and other activities for the community.
Donation Option 2
$10
Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.
Support the Ecuadorian Association in BC with your donation and help us organize more events like this and other activities for the community.
Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.
Support the Ecuadorian Association in BC with your donation and help us organize more events like this and other activities for the community.
Donation Option 3
$15
Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.
Support the Ecuadorian Association in BC with your donation and help us organize more events like this and other activities for the community.
Apoya a la Asociación de Ecuatorianos en BC con tu donación y contribuye a la realización de más eventos como este y otras actividades para la comunidad.
Support the Ecuadorian Association in BC with your donation and help us organize more events like this and other activities for the community.
Add a donation for Ecuadorian Association of British Columbia
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!