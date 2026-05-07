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Sibylla Kiddle School

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Sales closed

Aloha SKS Beach Party

126 Cranford Dr SE

Calgary, AB T3M 0W4, Canada

General Admission for 1 Child & 1 Chaperone
$10

Includes admission for 1 adult and 1 child plus a floral lei

Extra Child or Adult
$5

Admission for 1 additional person + floral lei

Hawaiian Pizza Slice
$2.50

1 Slice of Hawaiian Pizza

Cheese Pizza
$2.50

1 slice of Cheese Pizza

Pepperoni Pizza
$2.50

1 slice of Pepperoni Pizza

Credits for Purchases (sold in quantities of 5)
$5

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Drinks - 1 Credit
Chips - 1 Credit

Candy - 2 Credits
Tattoos - 1 Credit
Glow Bracelet - 3 for 1 Credit


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