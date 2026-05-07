Aloha SKS Beach Party

Hosted by
About this event
Includes admission for 1 adult and 1 child plus a floral lei
Admission for 1 additional person + floral lei
1 Slice of Hawaiian Pizza
1 slice of Cheese Pizza
1 slice of Pepperoni Pizza
Purchase items at the dance with your Credits
Drinks - 1 Credit
Chips - 1 Credit
Candy - 2 Credits
Tattoos - 1 Credit
Glow Bracelet - 3 for 1 Credit
** No refund on unused credits, all items are while supplies last
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!