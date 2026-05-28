Am Shalom Congregation
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Am Shalom Congregation

Hosted by

Am Shalom Congregation

About this event

Sales closed

Am Shalom Congregation's Golf Tournament Silent Auction

Kristals Cosmetics $250 gift card (a)
$80

Starting bid

Kristals Cosmetics $250 gift card (b)
$80

Starting bid

Talk is Free Theater $100 gift card
$35

Starting bid

Dee's Hair Lounge $150 gift card (a)
$50

Starting bid

Dee's Hair Lounge $150 gift card (b)
$50

Starting bid

Town & Country Steak House $100 gift card (a)
$35

Starting bid

Town & Country Steak House $100 gift card (b)
$35

Starting bid

The Kage Barrie 1 hour batting cage rental
$20

Starting bid

$60 Value

Nubridge Auto Center $100 gift card
$35

Starting bid

The North Restaurant $100 gift card (a)
$35

Starting bid

The North Restaurant $100 gift card (b)
$35

Starting bid

Divine Dine $50 gift card
$15

Starting bid

Mmm Donuts 6 pack
$8

Starting bid

$24 value

Basketball hoop set (gently used) item
Basketball hoop set (gently used)
$50

Starting bid

Eucalyptus Lounge Chair item
Eucalyptus Lounge Chair
$50

Starting bid

Chair value approx. $220

Quilt, queen with 2 shams, value $150 item
Quilt, queen with 2 shams, value $150
$50

Starting bid

Denim Tote item
Denim Tote
$20

Starting bid

Drink Dispenser item
Drink Dispenser
$10

Starting bid

Value $25

Solar string lights item
Solar string lights
$15

Starting bid

Valuen $40

Area Rug, washable item
Area Rug, washable
$10

Starting bid

Value $50

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