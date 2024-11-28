Amici Armis 2025

Please note that this platform automatically adds a 15% donation at checkout. Remember to remove this donation on the next page if you do not wish to support Zeffy.
The selected language only affects the language of the waiver you will be required to sign.
Please note that this platform automatically adds a 15% donation at checkout. Remember to remove this donation on the next page if you do not wish to support Zeffy.
The selected language only affects the language of the waiver you will be required to sign.
Student or modest revenue discounted admission
CA$175
Please note that this platform automatically adds a 15% donation at checkout. Remember to remove this donation on the next page if you do not wish to support Zeffy.
By choosing this ticket, you certify that you are currently studying or have a modest income. The selected language only affects the language of the waiver you will be required to sign.
Please note that this platform automatically adds a 15% donation at checkout. Remember to remove this donation on the next page if you do not wish to support Zeffy.
By choosing this ticket, you certify that you are currently studying or have a modest income. The selected language only affects the language of the waiver you will be required to sign.
Admission générale - Français
CA$225
Veuillez noter que cette plateforme ajoute automatiquement un don de 15 % lors du paiement. N'oubliez pas de supprimer ce don sur la page suivante si vous ne souhaitez pas soutenir Zeffy.
La langue choisie n'a une incidence que sur la langue de la décharge à signer.
Veuillez noter que cette plateforme ajoute automatiquement un don de 15 % lors du paiement. N'oubliez pas de supprimer ce don sur la page suivante si vous ne souhaitez pas soutenir Zeffy.
La langue choisie n'a une incidence que sur la langue de la décharge à signer.
Tarif étudiant ou à revenu modeste
CA$175
Veuillez noter que cette plateforme ajoute automatiquement un don de 15 % lors du paiement. N'oubliez pas de supprimer ce don sur la page suivante si vous ne souhaitez pas soutenir Zeffy.
En choisissant ce billet, vous certifiez être actuellement aux études ou avoir des revenus modestes. La langue choisie n'a une incidence que sur la langue de la décharge à signer.
Veuillez noter que cette plateforme ajoute automatiquement un don de 15 % lors du paiement. N'oubliez pas de supprimer ce don sur la page suivante si vous ne souhaitez pas soutenir Zeffy.
En choisissant ce billet, vous certifiez être actuellement aux études ou avoir des revenus modestes. La langue choisie n'a une incidence que sur la langue de la décharge à signer.
Tshirt
CA$20
Choose this option to buy an awesome tshirt. Sizing on the next page.
Choisissez cette option pour acheter un magnifique t-shirt. Le choix des tailles se fait à la page suivante.
Choose this option to buy an awesome tshirt. Sizing on the next page.
Choisissez cette option pour acheter un magnifique t-shirt. Le choix des tailles se fait à la page suivante.
Rashguard
CA$100
Choose this option to buy an awesome rashguard. You can specify your size on the next page. Sizing on Hematees website : https://hematees.co.uk/ .
Choisissez cette option pour acheter un magnifique rashguard. Vous pourrez spécifier votre taille sur la page suivante. Guide des tailles disponible sur le site de Hematees : https://hematees.co.uk/.
Choose this option to buy an awesome rashguard. You can specify your size on the next page. Sizing on Hematees website : https://hematees.co.uk/ .
Choisissez cette option pour acheter un magnifique rashguard. Vous pourrez spécifier votre taille sur la page suivante. Guide des tailles disponible sur le site de Hematees : https://hematees.co.uk/.