Dr AR Lord Parents Advisory Committee

Hosted by

Dr AR Lord Parents Advisory Committee

About this event

Wreath Workshop & Plant Sale

2598 Eton St

Vancouver, BC V5K 1J7, Canada

Workshop Ticket
$85

Join us for a two hour wreath workshop where you will be taught to create a one-of-a-kind wreath - no experience necessary!

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!