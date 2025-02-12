eventClosed

Arabic names in calligraphy- Online Auction

Samer - سامر item
Samer - سامر
اسم علم مذكر عربي معناه: المتحدث ليلاً مع القوم، مجلس المتسامرين. ************ Male Arabic Name Meaning: One who talks at night with people, a gathering of “chatterers”
Bassel - باسل item
Bassel - باسل
اسم علم مذكر عربي معناه: الشجاع، الشديد، الجريء *********** Male Arabic Name Meaning: Brave, strong, bold
Jawad - جواد item
Jawad - جواد
اسم علم مذكر عربي معناه: السخي، الكريم المعطاء ************* Male Arabic Name Meaning: Generous, a giving person
Baheyya - بهيّة item
Baheyya - بهيّة
اسم علم مؤنث عربي معناه: الحسناء، الظريفة، الفاخرة، المنيرة ***************** Female Arabic Name Meaning: Beautiful, charming, luxurious, radiant
Lubna - لبنى item
Lubna - لبنى
اسم علم مؤنث عربي معناه: اسم شجيرة يسيل منها لبن حلو كالعسل، وقد يتبخرون بعوده ********************** Female Arabic Name Meaning: A tree that secretes a sweet milk like honey, used as an incense
Abeer/ Abir - عبير item
Abeer/ Abir - عبير
اسم علم مؤنث عربي معناه: أخلاط الطيب مع الزعفران، الزعفران وحده، الرائحة الطيبة، العطر الفائح. ************** Female Arabic Name Meaning: Pleasant odour, strong perfume
Intissar - انتصار item
Intissar - انتصار
اسم علم مؤنث عربي معناه: التأييد والدفاع عن الحقّ، ويعني أيضاً: النصر والفوز *************** Female Arabic Name Meaning: Fight for someone's right; a win or victory
Mona/ Mouna - منى item
Mona/ Mouna - منى
اسم علم مؤنث عربي معناه: الأماني، الرغبات، ما يأمل القلب تحقيقه *************** Female Arabic Name Meaning: Desires, wishes, what the heart hopes to achieve
Dana/ Danah - دانة item
Dana/ Danah - دانة
اسم علم مؤنث عربي معناه: حبة اللؤلؤة الكبيرة ************** Female Arabic Name Meaning: Large pearl
Hanan/ Hanane- حنان item
Hanan/ Hanane- حنان
اسم علم مؤنث عربي معناه: العطف، الرقة، الشوق، الميل *********** Female Arabic Name Meaning: Gentleness, compassion
Firas/ Feras- فراس item
Firas/ Feras- فراس
اسم علم مذكر عربي معناه: من الفعل فرسَ الأَسدُ فريسته: اصطادها، دقَّ عنقها؛ من الافتراس. فصار اسم فراس يعني الأسد *********** Male Arabic Name Meaning: Lion; from the verb farasa, “to prey on”
Mazen/Mazin- مازن item
Mazen/Mazin- مازن
اسم علم مذكر عربي معناه: السحب الثقيلة التي تحمل المياه، ويعني أيضاً: الذهب الصافي الخالي من أي شوائب ****************** Male Arabic Name Meaning: Heavy cloud carrying water; gold with no impurities
Faten/Fatin- فاتن item
Faten/Fatin- فاتن
اسم علم مؤنث عربي معناه: الساحرة، المرأة الجميلة، الجذابة: وهي المرأة التي تجذب الأشخاص لها سواءً كان انجذابهم لجمال وجهها أو لجمال روحها ****************** Female Arabic Name Meaning: Beautiful or attractive woman, one who attracts others because of her beautiful face or spirit
Kareem/Karim - كريم item
Kareem/Karim - كريم
اسم علم مذكر عربي معناه: السخيّ، المعطاء، محبّ الخير، الأصيل، النجيب ************* Male Arabic Name Meaning: Generous, giving, benevolent, noble
Hiba/Heba - هبة item
Hiba/Heba - هبة
اسم علم مؤنث عربي معناه: العطية، الهدية، ما تعطيه من غير مطالبة بعوض ************* Female Arabic Name Meaning: Gift, giving without asking in return
Nizar - نزار item
Nizar - نزار
اسم علم مذكر عربي معناه: من النزر وهو القليل النادر ************ Male Arabic Name Meaning: Rare or found in small quantities
Nabil/Nabeel - نبيل item
Nabil/Nabeel - نبيل
اسم علم مذكر عربي معناه: النجيب، الأصيل، الشريف، الفضيل *********** Male Arabic Name Meaning: Noble, genuine
Khalil/Khaleel - خليل item
Khalil/Khaleel - خليل
اسم علم مذكر عربي معناه: الصديق الوفي، الودود، الصديق المختص، الصدوق ********** Male Arabic Name Meaning: Loyal or genuine friend, friendly
Amal - أمل item
Amal - أمل
اسم علم مؤنث عربي معناه: الرجاء، الأمنية، الطموح، التطلع ************* Female Arabic Name Meaning: Hope, wish, ambition, aspiration
Anas - أنس item
Anas - أنس
اسم علم مذكر عربي معناه: الألفة، والطمأنينة، وهو يدل على الشعور بالراحة والسكينة عند وجود صاحبه ****************** Male Arabic Name Meaning: Friendliness and safety; the feeling of safety in the presence of a friend

