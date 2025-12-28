Chant arabe pour les enfants (7 à 9 ans)

Offered by
مرتان في الأسبوع، درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لدرس تدريب الأذن وقراءة الموسيقى.
أيام الثلاثاء و الخميس من الساعة ٦:٠٠ حتى ٧:٠٠ مساءً.
Deux fois par semaine, une leçon de chant remplie de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de la leçon d'entraînement à l'oreille et à la lecture de musique.
Les mardis et jeudis de 18h00 à 19h00.
Twice a week, a singing lesson filled with understanding language and singing techniques. In addition to the ear training lesson and reading music.
Tuesdays and Thursdays from 6:00 to 7:00 pm.
