centre culturel mazaj

Offered by

centre culturel mazaj

About the memberships

Chant arabe pour les enfants (7 à 9 ans)

Un(e) enfant(e)
$85

Renews monthly

مرتان في الأسبوع، درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لدرس تدريب الأذن وقراءة الموسيقى.
أيام الثلاثاء و الخميس من الساعة ٦:٠٠ حتى ٧:٠٠ مساءً.


Deux fois par semaine, une leçon de chant remplie de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de la leçon d'entraînement à l'oreille et à la lecture de musique.

Les mardis et jeudis de 18h00 à 19h00.


Twice a week, a singing lesson filled with understanding language and singing techniques. In addition to the ear training lesson and reading music.

Tuesdays and Thursdays from 6:00 to 7:00 pm.

Deux Enfants
$120

Renews monthly

مرتان في الأسبوع، درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لدرس تدريب الأذن وقراءة الموسيقى.
أيام الثلاثاء و الخميس من الساعة ٦:٠٠ حتى ٧:٠٠ مساءً.


Deux fois par semaine, une leçon de chant remplie de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de la leçon d'entraînement à l'oreille et à la lecture de musique.

Les mardis et jeudis de 18h00 à 19h00.


Twice a week, a singing lesson filled with understanding language and singing techniques. In addition to the ear training lesson and reading music.

Tuesdays and Thursdays from 6:00 to 7:00 pm.

Trois enfants
$150

Renews monthly

مرتان في الأسبوع، درس غناء مملوء بفهم اللغة و تقنيات الغناء. بالاضافة لدرس تدريب الأذن وقراءة الموسيقى.
أيام الثلاثاء و الخميس من الساعة ٦:٠٠ حتى ٧:٠٠ مساءً.


Deux fois par semaine, une leçon de chant remplie de compréhension du langage et des techniques de chant. En plus de la leçon d'entraînement à l'oreille et à la lecture de musique.

Les mardis et jeudis de 18h00 à 19h00.


Twice a week, a singing lesson filled with understanding language and singing techniques. In addition to the ear training lesson and reading music.

Tuesdays and Thursdays from 6:00 to 7:00 pm.

Add a donation for centre culturel mazaj

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!