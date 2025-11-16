Art Workshops Winter 2026

Offered by
Become a Friend of the Gallery and save on the workshop pricing.
Six Week Workshop
Tuesdays: Jan 13, 20, 27, Feb 3, 10, 17
6:30pm-8:30pm
Six Week Workshop
Tuesdays: Jan 13, 20, 27, Feb 3, 10, 17
6:30pm-8:30pm
Three Week Workshop
Wednesday Jan 14, 21 & 28
Time: 6:30pm-8:30pm.
Three Week Workshop
Wednesday Jan 14, 21 & 28
Time: 6:30pm-8:30pm.
Two Week Workshop
Saturday Jan 17 & 24
Time: 2pm-5pm.
Two Week Workshop
Saturday Jan 17 & 24
Time: 2pm-5pm.
Monday, Jan 19
Time: 10:30am-1:30pm
Monday, Jan 19
Time: 10:30am-1:30pm
Two Day Workshop
Tuesday, Jan 27 & Wednesday January 28
Time: 2pm-5pm.
Two Day Workshop
Tuesday, Jan 27 & Wednesday January 28
Time: 2pm-5pm.
Three Week Workshop
Friday, Jan 16, 23 & 30
Time: 1pm-4pm.
Three Week Workshop
Friday, Jan 16, 23 & 30
Time: 1pm-4pm.
One Day Workshop
Tuesday, January 20
Time: 1pm-5pm
One Day Workshop
Tuesday, January 20
Time: 1pm-5pm
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!