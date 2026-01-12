<p>Articles promotionnels La Saint Patrick à Québec</p>

Affichez fièrement les couleurs de la Saint-Patrick à Québec avec ce chandail confortable et intemporel.

Son design exclusif célèbre l’esprit festif et l’héritage irlandais de notre événement.





✔ Coupe unisexe

✔ Tissu doux et confortable

✔ Impression durable

✔ Parfait pour le défilé et les festivités





Grandeurs disponibles : S, M, L, XL

⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks





Ajoutez-le à votre panier et soyez prêts pour célébrer en vert 💚