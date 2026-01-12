<p>Articles promotionnels La Saint Patrick à Québec</p>

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Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.
Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️
✔ Format pratique et léger
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec
✔ Fermeture sécuritaire
Un essentiel vert à emporter partout 💚
Affichez fièrement les couleurs de la Saint-Patrick à Québec avec ce chandail confortable et intemporel.
Son design exclusif célèbre l’esprit festif et l’héritage irlandais de notre événement.
✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et confortable
✔ Impression durable
✔ Parfait pour le défilé et les festivités
Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks
Ajoutez-le à votre panier et soyez prêts pour célébrer en vert 💚
✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et chaud
✔ Poche kangourou pratique
✔ Capuchon avec cordons ajustables
✔ Impression durable
Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks
Ne tardez pas… une fois partis, ils ne reviendront pas 💚
✔ Format spacieux et polyvalent
✔ Tissu robuste et durable
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec
Le compagnon parfait pour célébrer en vert 💚
These are all high-quality reproductions of the original painting made on archival paper with pigmented ink. The reproductions are signed by the artist and come with a certificate of authenticity : 14''x18" format
These are all high-quality reproductions of the original painting made on archival paper with pigmented ink. The reproductions are signed by the artist and come with a certificate of authenticity : 18''x24'' format
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