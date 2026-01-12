Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec

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Le Défilé de la Saint-Patrick de Québec

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<p>Articles promotionnels La Saint Patrick à Québec</p>

Scarf - Scarf item
Scarf - Scarf item
Scarf - Scarf
$35
Discover our new scarf model, softer and warmer than ever, outshining the 2024 edition. Proudly show your support for the Parade while staying warm in style. By choosing this scarf, you are directly supporting the sustainability of this unique event while adding a touch of elegance to your winter outfits. 🧣✨
Cup - Cup item
Cup - Cup item
Cup - Cup
$55
Discover our new premium travel mug! Perfect for coffee, tea, or any beverage, it’s designed to accompany you on the go without compromising on quality or style. Why choose it? 💚 100% leak-proof: No more worries about spills or splashes. 💚 Exceptional thermal insulation: Keeps your coffee hot for hours—ideal for long days. 💚 Durable design: Tested and approved for three years by our general director, this mug is a must-have.
Tuque item
Tuque
$25
Proudly show your love for the Défilé de la Saint-Patrick de Québec with this black beanie featuring a modern and timeless design. Made from 100% acrylic, it offers comfort, warmth, and durability. Ideal for attending the Défilé de la Saint-Patrick de Québec while staying warm. ☘️
Tuque - SPQ item
Tuque - SPQ
$25

Affichez fièrement votre amour pour le Défilé de la Saint-Patrick de Québec avec cette tuque noire au design moderne et intemporel. Fabriquée à 100 % en acrylique, elle offre confort, chaleur et durabilité.

Idéale pour assister au Défilé de La Saint-Patrick de Québec tout en restant bien au chaud. ☘️

Bouteille d’eau item
Bouteille d’eau
$30

Hydratez-vous avec style grâce à la bouteille officielle de la Saint-Patrick à Québec. Pratique, durable et réutilisable, elle est parfaite pour les festivités, le travail ou vos activités quotidiennes.

✔ Format pratique et léger
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec
✔ Fermeture sécuritaire


Un essentiel vert à emporter partout 💚

T-Shirt (Adulte) item
T-Shirt (Adulte)
$25

Affichez fièrement les couleurs de la Saint-Patrick à Québec avec ce chandail confortable et intemporel.

Son design exclusif célèbre l’esprit festif et l’héritage irlandais de notre événement.


✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et confortable
✔ Impression durable
✔ Parfait pour le défilé et les festivités


Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks


Ajoutez-le à votre panier et soyez prêts pour célébrer en vert 💚

Coton ouaté (Adulte) item
Coton ouaté (Adulte)
$55

Restez au chaud tout en célébrant la Saint-Patrick à Québec avec ce coton ouaté confortable et stylé. Idéal pour les soirées fraîches de mars et pour afficher fièrement les couleurs de l’événement.

✔ Coupe unisexe
✔ Tissu doux et chaud
✔ Poche kangourou pratique
✔ Capuchon avec cordons ajustables
✔ Impression durable


Grandeurs disponibles : S, M, L, XL
⚠️ Quantité limitée – jusqu’à épuisement des stocks


Ne tardez pas… une fois partis, ils ne reviendront pas 💚

Sac fourre-tout item
Sac fourre-tout
$15

Transportez vos essentiels avec style grâce au sac fourre-tout officiel de la Saint-Patrick à Québec. Pratique, résistant et écologique, il vous accompagnera partout — au défilé, au travail ou à l’épicerie.

✔ Format spacieux et polyvalent
✔ Tissu robuste et durable
✔ Réutilisable et écologique
✔ Design exclusif Saint-Patrick à Québec


Le compagnon parfait pour célébrer en vert 💚

High-Quality Reproductions item
High-Quality Reproductions
$55
High-quality reproductions of the original painting made on archival paper with pigmented ink. The reproductions are signed by the artist and come with a certificate of authenticity: Format 11''x14"
High-Quality Reproductions (Copy) item
High-Quality Reproductions (Copy)
$75

These are all high-quality reproductions of the original painting made on archival paper with pigmented ink. The reproductions are signed by the artist and come with a certificate of authenticity :  14''x18" format

High-Quality Reproductions (Copy) (Copy) item
High-Quality Reproductions (Copy) (Copy)
$115

These are all high-quality reproductions of the original painting made on archival paper with pigmented ink. The reproductions are signed by the artist and come with a certificate of authenticity :  18''x24'' format

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