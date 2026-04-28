Clinique pour la justice migrante

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About this event

Assemblée générale annuelle de la CJM - 2026

1212 Rue Panet

Montréal, QC H2L 2Y7, Canada

Membre votant (au Centre Saint-Pierre)
Free

Déjà membre de la Clinique en date du 18 mai 2026.

Membre votant (en ligne)
Free

Déjà membre de la Clinique en date du 18 mai 2026.

Nouveau·elle membre (au Centre Saint-Pierre)
Free

Nouvellement membre de la Clinique (après le 18 mai). Vous ne pourrez pas voter le jour de l'AGA 2026.

Nouveau·elle membre (en ligne)
Free

Nouvellement membre de la Clinique (après le 18 mai). Vous ne pourrez pas voter le jour de l'AGA 2026.

Allié·es et curieux·ses (au Centre Saint-Pierre)
Free

Présent·es à titre d'observateur·rices.

Allié·es et curieux·ses (en ligne)
Free

Présent·es à titre d'observateur·rices.

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