Assemblée générale annuelle de la CJM - 2026

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Déjà membre de la Clinique en date du 18 mai 2026.
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Nouvellement membre de la Clinique (après le 18 mai). Vous ne pourrez pas voter le jour de l'AGA 2026.
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Présent·es à titre d'observateur·rices.
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