Boutique association baseball mineur Montcalm Rawdon

ADULTE - Hoodie hydrofuge
CA$65
Hoodie en molleton croisé de 18,4 oz, composé à 70 % de coton et 30 % de polyester. Sa coupe athlétique et son traitement hydrofuge vous protègent des intempéries tout en offrant un confort optimal.
ADULTE - Hoodie régulier
CA$38
Hoodie confortable pour adulte, parfait pour les journées fraîches. Offre une coupe adaptée et un tissu doux pour un confort optimal.
ADULTE - Chandail manches longues col rond
CA$23
Chandail à manches longues en 100 % polyester interlock, offrant des propriétés d’évacuation de l’humidité et une protection UV 40+. Parfait pour les journées plus fraîches.
ADULTE FEMME - Chandail manches longues col en V
CA$23
Chandail à manches longues pour femme, en 100 % polyester interlock. Il offre des propriétés d’évacuation de l’humidité et une protection UV 40+, alliant confort et style.
ADULTE - T-shit col rond
CA$18
T-shirt léger et respirant, idéal pour les entraînements ou les parties. Sa coupe moderne et son tissu de qualité assurent une liberté de mouvement optimale. 100 % polyester interlock Propriétés d’évacuation de l’humidité et de protection UV 40+
ADULTE FEMME - T-shirt col en V
CA$18
T-shirt féminin à col en V, en 100 % polyester interlock. Ses propriétés d’évacuation de l’humidité et sa protection UV 40+ en font un choix parfait pour les journées actives.
ADULTE - Shorts noir
CA$22
Short noir pour adulte avec taille élastique et cordon de serrage. Doté de propriétés d’évacuation de l’humidité, il offre confort et liberté de mouvement.
ENFANT - Hoodie hydrofuge
CA$62
Hoodie pour enfant en molleton croisé de 18,4 oz, composé à 70 % de coton et 30 % de polyester. Sa coupe athlétique et son traitement hydrofuge assurent confort et protection. Note : les cordons du capuchon peuvent différer de l’image ou être absents.
ENFANT - Hoodie
CA$36
Hoodie confortable pour enfant, parfait pour les journées fraîches. Offre une coupe adaptée et un tissu doux pour un confort optimal.
ENFANT - Chandail manches longues
CA$23
Chandail à manches longues pour enfant, en 100 % polyester interlock. Propriétés d’évacuation de l’humidité et protection UV 40+. Note : couleur mauve actuellement indisponible.
ENFANT - T-Shirt
CA$18
T-shirt léger pour enfant, en 100 % polyester interlock. Idéal pour les activités sportives, il assure une évacuation efficace de l’humidité et une protection UV 40+.
ENFANT - Short noir
CA$22
Short noir pour enfant avec taille élastique et cordon de serrage. Doté de propriétés d’évacuation de l’humidité, il offre confort et liberté de mouvement.
ADULTE - Chandail manches 3/4
CA$28
Chandail à manches 3/4 en 6,3 oz, 100 % polyester interlock. Technologie anti-transpiration pour un confort optimal. Note : uniquement disponible en couleur gris-mauve. Taille X-Large indisponible. Quantités limitées.
ENFANT - Chandail manches 3/4
CA$28
Chandail à manches 3/4 pour enfant, 100% polyester interlock haute performance (6,3 oz) avec technologie d’évacuation de l’humidité pour un confort optimal.
ADULTE HOMME - Manteau coupe-vent/pluie
CA$60
Manteau léger pour homme. 100 % polyester, résistant au vent et à l’eau. Corps doublé en filet et manches doublées. Fentes d’aération aux aisselles, ruban réfléchissant aux poches et à l’arrière du col. Poignets élastiques avec fermeture ajustable. Poches à glissière à l’avant. Fermeture à glissière YKK. Note : un modèle pour femme est disponible plus bas.
ADULTE FEMME - Manteau coupe-vent/pluie
CA$60
Manteau léger pour femme en 100 % polyester, résistant au vent et à l’eau. Corps doublé en filet et manches doublées. Fentes d’aération aux aisselles, ruban réfléchissant aux poches et à l’arrière du col. Poignets élastiques avec fermeture ajustable. Poches à glissière à l’avant. Fermeture à glissière YKK. Note : coupe spécialement adaptée aux femmes.
ENFANT - Manteau coupe vent/pluie
CA$58
Manteau léger pour enfant en 100 % polyester, résistant au vent et à l’eau. Doublure en filet au corps, manches doublées. Fentes d’aération aux aisselles, ruban réfléchissant aux poches et à l’arrière du col. Poignets élastiques avec fermeture ajustable. Poches à glissière à l’avant. Fermeture à glissière YKK.
ADULTE - Chandail 3/4 Baseball MOM/DAD
CA$28
Chandail à manches 3/4 en 6,3 oz, 100 % polyester interlock. Technologie anti-transpiration pour un confort optimal. Note : quantités limitées.
Bas de baseball au genou
Bas de baseball au genou
CA$15
Bas de baseball jusqu’aux genoux, logo Grizzlies à l’avant, inscription sous les pieds. Enfant : Taille de chaussette : 7–9 | Pointure approximative : 11–4 Adulte : Taille de chaussette : 10–13 | Pointure approximative : 6–12
Tuque
Tuque
CA$16
Tuque brodée, disponible en taille unique pour adulte et enfant.
Bouteille 2,2L
Bouteille 2,2L
CA$25
Carafe à eau Hercules de grande capacité (2,2 L), avec poignée de transport intégrée, couvercle rabattable à visser et large ouverture pour un nettoyage facile.
Bouteille Squeez
Bouteille Squeez
CA$13
Bouteille souple et compressible avec couvercle à visser/dévisser. Capacité de 1000 ml.
Parapluie de golf 31po
Parapluie de golf 31po
CA$65
Parapluie robuste avec un diamètre de 31 po. Idéal pour se protéger efficacement des intempéries lors d’événements sportifs.
Couverture
Couverture
CA$30
Couverture polaire en flanelle de vison douce et moelleuse (30 x 60 po), 100 % polyester. Double couture avec ourlet soigné pour une finition impeccable. Parfaite pour les soirées fraîches dans les estrades ou à la maison.
Serviette pour sportifs et sportives
Serviette pour sportifs et sportives
CA$5
Serviette en microfibre Dry-Lite Terry, format rallye 18 x 17 po. Idéale pour les entraînements, compétitions et journées chaudes d'été.
Tasse isotherme avec paille
Tasse isotherme avec paille
CA$25
Gobelet Polar de 1,2 L en acier inoxydable avec doublure en plastique et paille. Double paroi isolante sous vide, idéale pour boissons chaudes ou froides. Base étroite compatible avec la plupart des porte-gobelets de voiture. Gravure au laser.
HOMME - Maillot de baseball - Jersey
CA$85
Maillot de baseball pour homme, personnalisable (nom + numéro). Note : un minimum de 12 maillots doit être vendu pour la production. Si le nombre n’est pas atteint, un remboursement sera effectué. Pour les tailles 2XL et plus : voir l’article plus bas.
FEMME - Maillot de baseball - Jersey
CA$85
Maillot de baseball pour femme, personnalisable (nom + numéro). Note : un minimum de 12 maillots doit être vendu pour la production. Si le nombre n’est pas atteint, un remboursement sera effectué. Pour les tailles 2XL et plus : voir l’article plus bas.
2XL + Maillot de baseball - Jersey
CA$92
Maillot de baseball pour adulte, tailles 2XL et plus. Personnalisable (nom + numéro). Note : un minimum de 12 maillots doit être vendu pour la production. Si le nombre n’est pas atteint, un remboursement sera effectué.
ENFANT - Maillot de baseball - Jersey
CA$81
Maillot de baseball pour enfant, personnalisable (nom + numéro). Note : un minimum de 12 maillots doit être vendu pour la production. Si le nombre n’est pas atteint, un remboursement sera effectué.

