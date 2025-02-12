Membre de l'AMHE-Chapitre de Montréal

Médecins et Dentistes Actifs
$300



Réservé aux médecins et dentistes licenciés au Canada.



Médecins et Dentistes retraités
$150



Réservé aux médecins et dentistes licenciés au Canada et retraités



Autres professionnels de la santé
$100



Réservé à tous les autres professionnels de la santé licenciés au Canada: Infirmiers, Pharmaciens et autres professions découlant du Code des professions du Québec.




DHCEU - Diplômé Hors Canada et États-Unis
$50



Réservé à tous les professionnels de la santé diplômés hors Canada et États Unis non licenciés au Canada!



Étudiants aux professions de la santé
$1



À tous ceux qui sont inscrits aux programmes de la Santé



