Membre de l'AMHE-Chapitre de Montréal

Renews yearly on: January 15
Réservé aux médecins et dentistes licenciés au Canada.
Veuillez conserver ce reçu pour vos impôts!
Réservé aux médecins et dentistes licenciés au Canada et retraités
Réservé à tous les autres professionnels de la santé licenciés au Canada: Infirmiers, Pharmaciens et autres professions découlant du Code des professions du Québec.
Réservé à tous les professionnels de la santé diplômés hors Canada et États Unis non licenciés au Canada!
À tous ceux qui sont inscrits aux programmes de la Santé
