Au coeur de la recherche 3e édition : Neuro-oncologie

Les fonds recueillis dans le cadre de cet événement seront remis à la Fondation québécoise du cancer, qui œuvre à améliorer la qualité de vie des Québécois touchés par le cancer. Votre don contribue à offrir des services essentiels, tels que l’hébergement, le soutien psychosocial et l’accompagnement tout au long du parcours de soins. Chaque contribution, quel que soit le montant, a un impact concret pour les patients et leurs proches.

Les dons de 25$ et plus sont déductibles d'impôts; contactez [email protected] pour plus d’informations

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Proceeds from this event will support Fondation québécoise du cancer, an organization dedicated to improving the quality of life of people affected by cancer across Quebec. Your donation helps provide essential services such as accommodation, psychosocial support, and guidance throughout the cancer journey. Every contribution, no matter the size, helps make a meaningful difference for patients and their families.