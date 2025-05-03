Auction2026

2. Handcrafted Charcuterie Board (Dot Design 1) item
2. Handcrafted Charcuterie Board (Dot Design 1)
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Mahogany hardwood charcuterie board with polka-dot design from the BHS Woodshop | Size: L 12in x W 6in
3. Handcrafted Charcuterie Board (Dot Design 2) item
3. Handcrafted Charcuterie Board (Dot Design 2)
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Mahogany hardwood charcuterie board with polka-dot design from the BHS Woodshop | Size: L 12in x W 6in
4. Handcrafted Charcuterie Board (Bows Design) item
4. Handcrafted Charcuterie Board (Bows Design)
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Mahogany hardwood charcuterie board with bow-tie design from the BHS Woodshop | Size: L 12in x W 6in
5. Handcrafted Cutting Board item
5. Handcrafted Cutting Board
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Donated by Daryl Wasson | Handcrafted small end-grain cutting board with feet, from Breakers Woodworking in Dartmouth, Nova Scotia | Size: L 10.5 in x W 6 in | https://www.breakerswood.ca/
6. Handcrafted Wooden Bowl item
6. Handcrafted Wooden Bowl item
6. Handcrafted Wooden Bowl
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Handcrafted wooden bowl | Size: W 12 in x H 1 in
7. Handcrafted Maple Crib Board item
7. Handcrafted Maple Crib Board item
7. Handcrafted Maple Crib Board
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Maple cribbage board from the BHS Woodshop with hidden compartments for cards and pegs, secured magnetically. Size L 15 in x W 5.5 in
8. Handcrafted Walnut Crib Board item
8. Handcrafted Walnut Crib Board item
8. Handcrafted Walnut Crib Board
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Walnut cribbage board from the BHS Woodshop with hidden compartments for cards and pegs, secured magnetically. Size L 15 in x W 5.5 in
9. Handcrafted Wood Pen item
9. Handcrafted Wood Pen
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Handcrafted wood pen in gift box from BHS Woodshop
10. Handcrafted Wood Pen item
10. Handcrafted Wood Pen
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Handcrafted wood pen in gift box from BHS Woodshop
11. 'Coltrane in Blue' by Lyric Justine item
11. 'Coltrane in Blue' by Lyric Justine
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Donated by Lyric Justine, BHS Alum 2024 | Framed original painting inspired by an iconic photo of jazz great John Coltrane. Lyric has created a vibrant, stylized painting of one of history's most acclaimed saxophonists.
12. Original Art from BHS Art ('3') item
12. Original Art from BHS Art ('3')
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Original art, framed, from BHS Art | Size: H 15in x W 12
13. Original Art from BHS Art ('6') item
13. Original Art from BHS Art ('6')
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Original art, framed, from BHS Art | Size: H 15in x W 12
14. Original Art from BHS Art ('Q') item
14. Original Art from BHS Art ('Q')
CA$30

auctionV2.input.startingBid

Original Art, framed, from BHS Art | Size: H 15in x W 12
15. Handcrafted Ceramic Hanging Planter item
15. Handcrafted Ceramic Hanging Planter item
15. Handcrafted Ceramic Hanging Planter
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Enya Kroon, BHS Alum 2011 | Handcraft Ceramic Mini Hanging Planter, mushroom design | Size: L 5in x W 4.25in x H 3.5in | https://www.fruitofthewombpottery.com
16. Hand-Sculpted Cat Figurine item
16. Hand-Sculpted Cat Figurine item
16. Hand-Sculpted Cat Figurine
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Margo Harrison, supportive grandmother | Miniature hand-sculpted ceramic cat figurine (H 14 cm)
17. Handmade Baby Quilt - Winnie-the-Pooh item
17. Handmade Baby Quilt - Winnie-the-Pooh item
17. Handmade Baby Quilt - Winnie-the-Pooh
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | handmade baby quilt | L 4ft x W 3 ft
18. Handmade Baby Quilt - Pink Bunnies item
18. Handmade Baby Quilt - Pink Bunnies item
18. Handmade Baby Quilt - Pink Bunnies
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Handmade baby quilt | L 44in x W 27in
19. Handcrafted Crocheted Bunny item
19. Handcrafted Crocheted Bunny
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Donated by Cassidy Broughton
20. Set of 3 Crocheted Mini-Baskets item
20. Set of 3 Crocheted Mini-Baskets item
20. Set of 3 Crocheted Mini-Baskets
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Set of 3 Nesting Crocheted Mini-Baskets | Colour: blue-purple | Yarn: 75% cotton, 25% nylon | Sizes: W 5" x H 4"; W 4.25" x H 3.5"; W 3.5" x H 3"
21. Guitar item
21. Guitar item
21. Guitar
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Donated by Long & McQuade | Denver acoustic steel-string guitar Built for the practicing musician, the full size DD44S dreadnought acoustic uses a high quality laminated spruce top, Australian Blackwood fingerboard, okuman neck, sapele back and sides to create a guitar that delivers outstanding tone and playability. The DD44S comes with a custom gig bag for protection and is equipped with quality D'Addario strings. Estimated value: $175
23. $100 Gift Certificate, Chinook School of Music item
23. $100 Gift Certificate, Chinook School of Music
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Donated by: Chinook School of Music, Enhancing Life Through Music Since 2002 | $100 gift certificate for lessons and programs | We offer lessons in piano, guitar, voice, violin, cello, flute, ukulele, drums, saxophone, clarinet, composition, music production and theory to students of all ages in our SW Marda Loop and NW North Haven locations as well as online, and in our students’ homes. Our highly qualified, award winning team of instructors are dedicated to cultivating a lifelong love of music through the development of each student’s natural abilities. We teach all styles and genres of music. Our progressive environment offers students the opportunity to learn and grow as musicians and human beings. | www.chinookschoolofmusic.com
24. Entertainment Package from Jesse Peters Music item
24. Entertainment Package from Jesse Peters Music
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Donated by Jesse & Jenivere Peters | Package includes up to 2 hours of performance time that can be split up in whatever way best suits the event.** Sound equipment, lighting and keyboard are provided by Jesse. The show is all-request and interactive. Jesse provides request slips, pencils as well as a QR code that allows guests to request songs via their phones. Jesse Bio: Combine legendary piano skills, immaculate vocals, and a finely tuned instinct for rocking crowds and you get Calgary-based entertainer, musician and DJ, Jesse Peters. He’s performed all over the world, including stops in New York City, a six-city tour in China and, closer to home in Calgary, halftime shows at McMahon Stadium, and the Scotiabank Saddledome. Signed to Sound of Pop publishing, Peters’ songs have been featured on CBC-TV, Global, Syfy and Showcase. web: https://thejessepeters.com insta: https://instagram.com/thejessepetersmusic **Not available Fridays or Saturdays.
25. Two Tickets to Lainey Wilson Concert item
25. Two Tickets to Lainey Wilson Concert
CA$130

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Two tickets to the Lainey Wilson concert on August 28, 7:00 p.m., Saddledome | Section 120, row 13 | Estimated value: $300
26. Framed k.d. lang Commemorative Poster & Stamp item
26. Framed k.d. lang Commemorative Poster & Stamp
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Framed k.d. lang Commemorative Poster & Stamp | Original purchase price: $60
27. Framed Hank Snow Commemorative Poster & Stamp item
27. Framed Hank Snow Commemorative Poster & Stamp
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Framed Hank Snow Commemorative Poster & Stamp | Original purchase price: $60
28. Lesson in Basic Cake Decorating item
28. Lesson in Basic Cake Decorating
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Michael Monaghan, Journeyman, Pastry Art | Estimated value: $75
29. Wine & Cheese Basket item
29. Wine & Cheese Basket item
29. Wine & Cheese Basket
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Donated by Springbank Cheese Crowfoot and the Rodger family | Bottle of Burrowing Owl 2022 Chardonnay, Rustic Bakery Artisan Crisps, Something Special gourmet antipasto, Something Special gourmet red chili jelly, Dalmatia fig chili spread, Cococo pumpkin spice-pistachio malt balls, & a $25 gift certificate to Springbank Cheese Co. Crowfoot, an independent Canadian-owned firm specializing in Canadian and imported cheeses. Our family tradition in the cheese business stretches back more than 60 years. Throughout that time, we have combined our knowledge about the grading and selection of the finest cheeses with our culture of excellent customer service to bring our wholesale and retail customers exactly what they want, when they want it. | https://springbankcheese.ca/
30. Wine & Cheese Basket item
30. Wine & Cheese Basket item
30. Wine & Cheese Basket
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Donated by Springbank Cheese Crowfoot and the Rodger family | Bottle of Burrowing Owl 2022 Pinor Noir, Raincoast Crisps fig-and-olive crackers, Smokin' Saskatoon fruit spread, fire-roasted tomato salsa, Prairie Berries chocolate-covered saskatoon berries, & a $25 gift certificate to Springbank Cheese Co., an independent, Canadian-owned firm specializing in Canadian and imported cheeses. Our family tradition in the cheese business stretches back more than 60 years. Throughout that time, we have combined our knowledge about the grading and selection of the finest cheeses with our culture of excellent customer service to bring our wholesale and retail customers exactly what they want, when they want it. | https://springbankcheese.ca/
31. Basket of Homemade Preserves item
31. Basket of Homemade Preserves
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by the Monaghan Family | Homemade preserves: strawberry jam, blueberry jam, green tomato relish, dill pickles, and salsa. Also, corn tortilla chips, cracker assortment, and Pepperettes pepperoni sticks.
32. 'Evening Under the Stars' Package item
32. 'Evening Under the Stars' Package item
32. 'Evening Under the Stars' Package
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by the Johnson Family | a bottle of Voga pinot grigio, an indoor/outdoor fire table for making s'mores, and a s'mores kit
33. Raw Honey item
33. Raw Honey
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Donated by Candace Broughton | Two jars of raw, freshly harvested honey
34. 'Dine the BHS Community' Package item
34. 'Dine the BHS Community' Package item
34. 'Dine the BHS Community' Package
CA$100

auctionV2.input.startingBid

A collection of gift certificates donated by some of the best restaurants, cafés, and pubs in our BHS communities. Explore terrific culinary offerings from Cadence Coffee (meal & coffee for two), Forno di Fontaine ($25), Leopold's Tavern ($25), Monki's Breakfast Club($25), Morning Brunch Co. ($50), and Notable ($25), plus a package of Morning Brunch Club blend coffee | Estimated value $225
35. $25 Gift Certificate for Leopold's Tavern item
35. $25 Gift Certificate for Leopold's Tavern
CA$10

auctionV2.input.startingBid

Donated by Leopold's Tavern Bowness, your friendly neighbourhood bar | https://leopoldstavern.com/
36. $50 Happy Teen Gift Card item
36. $50 Happy Teen Gift Card
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by the Salleh Family
37. Calaway Park Day Tickets (4) item
37. Calaway Park Day Tickets (4)
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Donated by Calaway Park | Four 2025 one-day entrance tickets, which include unlimited rides, live entertainment, the Cinemagic 3D theatre, the Haunted Hotel, CP Spray n' Play, and parking Estimated value: $225 | Expiry October 13, 2025 | www.calawaypark.com
38. 6-Week Yoga Session item
38. 6-Week Yoga Session item
38. 6-Week Yoga Session
CA$45

auctionV2.input.startingBid

Donated by Karen Freimark Yoga | One 6-week yoga session | Classes located in Varsity in northwest Calgary | For more information, visit https://karenfreimarkyoga.wordpress.com/ |Class offerings vary each session, so if you'd like to learn more about upcoming classes and schedules before placing a bid, please feel free to contact Karen at [email protected] | Expiry: October 31, 2025 | Estimated value: $126
39. 7-week Yoga Session item
39. 7-week Yoga Session item
39. 7-week Yoga Session
CA$45

auctionV2.input.startingBid

Certificate covers the registration fee for one of these classes for 7 weeks in May-June 2025: Explore Yoga 1 (with Chair), Mondays 11:30 a.m. - 12:45 p.m.; Explore Yoga 2, Mondays 1:15 p.m. - 2:30 p.m.; Gentle Yoga for Plus-Size Women, Wednesdays 9:15 a.m. - 10:30 a.m.; Yoga for Plus-Size Women Level 2, Wednesdays 10:45 a.m. - 12:00 p.m.; Gentle/Restorative Yoga, Thursdays 11:30 a.m. - 12:45 p.m. | Estimated value: $147 | www.calgaryyogacollective.com/classes
40. Blue Jays 1992 World Series Jacket item
40. Blue Jays 1992 World Series Jacket item
40. Blue Jays 1992 World Series Jacket
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Blue Jays 1992 World Series Letter Jacket (tags on) size XL | Estimated value: $200
41. Calgary Flames Memorabilia item
41. Calgary Flames Memorabilia
CA$100

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Calgary Flames memorabilia: Flames t-shirt (size 2XL), hat signed by Blake Coleman, puck signed by Anthony Mantha, autographed photo of Jonathan Huberdeau | Estimated value: $250
42. NHL Collectors Album item
42. NHL Collectors Album
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Canada Post's NHL Collectors Album 2013 | booklet, commemorative medallions, commemorative stamps | Original purchase price: $99
43. Titleist Pro V1 Golf Balls item
43. Titleist Pro V1 Golf Balls
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Titleist Pro V1 golf balls (12) | Estimated value: $75
44. Oakley Sunglasses item
44. Oakley Sunglasses
CA$35

auctionV2.input.startingBid

Donated by Dr. David Thomas, Crowfoot Vision | Estimated value: $290
45. Dalmore Highland Scotch Whiskey item
45. Dalmore Highland Scotch Whiskey
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | The Dalmore Highland 12-year aged single-malt Scotch whiskey | Estimated value: $100
46. The Mash: $50 Gift Card & Crate of Beer item
46. The Mash: $50 Gift Card & Crate of Beer
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Donated by The Mash Greenwich | $50 gift card, 2 glasses from Half Hitch Brewing, 4-pack of Fire 'n' Fury, 4-pack of Farmer's Daughter, and 4-pack of Papa Bear | https://www.masheats.ca/
47. Annual Furnace Maintenance Service Call item
47. Annual Furnace Maintenance Service Call
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Donated by Grant Ferguson, Owner, Caledonian Plumbing & Heating | One Annual Furnace Maintenance Service Call for One Residential Furnace | Caledonian is the reliable and trusted choice for all your plumbing needs. With over 30 years of experience, we provide fast, efficient, and affordable solutions to your plumbing problems. From leaky faucets to major installations, we are committed to delivering top-quality workmanship and outstanding customer service. When you choose Caledonian, you can rest assured that your plumbing is in good hands. Estimated value: $225 | https://www.caledonianplumbing.com/
48. One Free Housecleaning item
48. One Free Housecleaning
CA$40

auctionV2.input.startingBid

Donated by Lori Lindenbach, mother of two BHS alumni | coupon valid only in NW Calgary
49. One 60-Minute Massage item
49. One 60-Minute Massage
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Donated by Holistic Institute of Health | One 60-Minute Massage | Locations in Greenwich and Deer Ridge | Estimated value $131.25* | *no cash value, value of pass cannot be used towards any other service the clinic offers; may be transferred to another person | Offer expires December 31, 2025; | https://fertilecalgary.com/
50. One Free Sugaring (Hair Removal) Service item
50. One Free Sugaring (Hair Removal) Service
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Anika Lindenbach, BHS Alum 2016 | One Free Sugaring (Hair Removal) Service and ingrown hair oil | https://sugarmebodysugaring.com/
51. 'Hand of Fatima' Silver Necklace item
51. 'Hand of Fatima' Silver Necklace
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | "Hand of Fatima" 925 silver necklace
52. Beaners Gift Cerificate item
52. Beaners Gift Cerificate
CA$15

auctionV2.input.startingBid

Donated by Beaners Fun Cuts for Kids - Northland | beanersfuncuts.com
53. Beaners Hair Care Basket item
53. Beaners Hair Care Basket
CA$50

auctionV2.input.startingBid

Donated by Beaners Northland | Hair Care Gift Basket | AG Balance Shampoo and Boost Conditioner, Wet Brush, Pro Detangler, Beaners Knotty Detangler, Beaners Pomade, Worry-Free Sunscreen | Estimated value: $150 | https://beanersfuncuts.com
54. Paragon Shower Filter item
54. Paragon Shower Filter item
54. Paragon Shower Filter
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Friends of BHS Music | Paragon WMF-1 Shower Filter | showerhead softens water & reduces chlorine | Estimated value: $80
55. Philips Power Flosser & Custom Whitening Trays item
55. Philips Power Flosser & Custom Whitening Trays
CA$60

auctionV2.input.startingBid

Donated by Dentistry at Market Mall | Philips Sonicare Power Flosser 3000 PLUS custom whitening trays | Estimated value: flosser ($75) + trays ($225) | https://www.dentistryatmarketmall.ca/site/home
56. Bowness High Music Hoodie item
56. Bowness High Music Hoodie
CA$20

auctionV2.input.startingBid

Donated by Big Mountain Activewear | Adult XL BHS Music Hoodie
57. Dog Playpen (42") item
57. Dog Playpen (42") item
57. Dog Playpen (42")
CA$25

auctionV2.input.startingBid

Donated by Pet Planet | Estimated value: $185 | https://shoppetplanet.ca/ca/shop/729633112-Dog
Tongue Drum item
Tongue Drum
CA$80

auctionV2.input.startingBid

Tongue Drum

common:zeffyTipDisclaimerTicketing