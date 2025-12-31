Aviation/Space & Robotics STEAM Camp 2026 - Montreal Aviation Museum

Semaine STIAM spéciale

Envolée ! Une semaine riche en découvertes sur le vol, la mission Artemis de la NASA, la construction d'avions, la conception de tyroliennes à étages pour fusées et avions, et la création de montagnes russes à billes pour comprendre les paraboles.





Super STEAM Week, Up We Go!

A week packed with learning about flight, NASA’s Artemis Mission, making airplanes, engineering staged rocket/airplane, marble roller coasters to understand parabolas.