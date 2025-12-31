The Canadian Aviation Heritage Centre - Centre Canadien Du Patrimoine Aéronautique

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About this event

Aviation/Space & Robotics STEAM Camp 2026 - Montreal Aviation Museum

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-73.94188560434958, Sainte-Anne-de-Bellevue, QC H9X 3L9, Canada

Week 1: Mon, June 29 - Fri, July 3 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$360

Semaine STIAM spéciale

Envolée ! Une semaine riche en découvertes sur le vol, la mission Artemis de la NASA, la construction d'avions, la conception de tyroliennes à étages pour fusées et avions, et la création de montagnes russes à billes pour comprendre les paraboles.


Super STEAM Week, Up We Go!

A week packed with learning about flight, NASA’s Artemis Mission, making airplanes, engineering staged rocket/airplane, marble roller coasters to understand parabolas.

Week 2: Mon, July 6 - Fri, July 10 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Prenez votre envol et devenez un as de l'aviation !

Il est temps de voler! Découvrez les cerfs-volants, les planeurs, les biplans, les dirigeables, les montgolfières et les soucoupes volantes. Apprenez-en davantage sur le fonctionnement d'un aéroport et sur la communication entre pilotes.


Earn Your Wings and Become a Flying Ace!

Time to fly! Learn about kites, gliders, BI-Planes, blimps, hot air balloons and flying saucers. Discover how an airport operates and learn how to communicate like a pilot.

Week 3: Mon, July 13 - Fri, July 17 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Ka Boum, boum et éclaboussures!

Explorez l'univers en concevant des mécanismes pour faire tomber des guimauves et des œufs, en fabriquant des fusées à réaction chimique, des univers de slime et en créant un four solaire pour cuisiner. Explorez les cratères et créez des trous noirs.


Ka Boom, Pop and Splat!

Explore the universe designing marshmallow and egg drop contraptions, making chemical reaction rockets, slime universes, create a solar oven to cook a meal on. Explore craters and make black holes.

Week 4: Mon, July 20 - Fri, July 24 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Camp de robotique

Concevez un robot qui dessine, écrit, construit et se déplace. Explorez les mécanismes du mouvement robotique, notamment la programmation et le test de robots Sphero, la création d'un Canadarm à l'aide du système cantilever, et bien plus encore.


Robotics Camp

Design a robot that draws, writes, builds, & drives! Explore the fascinating mechanics of robotic movement, including

programming and testing Sphero Bots, creating a Canadarm using the cantilever system, and more!

Week 5: Mon, July 27 - Fri, July 31 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Semaine du Carnaval de l'Aviation/Aérospatiale

Toute la semaine, construisez et créez des engins incroyables tout en explorant différents concepts d'ingénierie! Inventez des circuits électriques, lancez des balles en ruban adhésif, concevez des systèmes de poulies et créez des machines à réaction en chaîne! Mettez ces compétences à profit en groupe pour créer des chars allégoriques animés, ainsi que des mini-attractions et des jeux.


Aviation/Aerospace Carnival Week

Build and create amazing contraptions all week as you explore different engineering concepts! Wire circuit inventions, catapults, design pulley devices, and create chain reaction machines! Use these skills to work together as a group to create carnival floats that move as well as mini-attractions and games.

Week 6: Mon, Aug. 3 - Fri, Aug. 7 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Ingénieurs astronautes EVA

Concevez un système de poulies pour les astronautes en sortie extravéhiculaire afin de contribuer à la construction de la passerelle vers la Lune et Mars. Construisez un pont en Lego, créez un labyrinthe de billes, explorez la symétrie, entraînez-vous comme un astronaute et laissez libre cours à votre imagination.


EVA Astronaut Engineers

Design an EVA astronaut to help build the Gateway to the Moon and Mars. Build a bridge with Lego, create a marble maze, explore symmetry, train like an astronaut and let your imagination soar.

Week 7: Mon, Aug. 10 - Fri, Aug. 14 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Voyageurs de l'espace

Décollage pour l'espace! Cette semaine d'activités sur le thème de l'air et de l'espace comprendra l'exploration du phénomène d'une éclipse, la découverte des étoiles et des planètes, la création d'œuvres d'art en rotation représentant des planètes, des expériences sur la formation des cratères par les météorites et des décollages à bord de l'avion expérimental X-Plane de la NASA et de fusées à décollage vertical.


Space Voyagers

Blast off to outer space! This week of air and space themed activities will include exploring the phenomenon of an eclipse, learning about stars and planets, creating planet “spin art”, testing how meteors can create craters and taking off with Nasa's X- Plane and stomp rockets.

Week 8: Mon, Aug. 17 - Fri, Aug. 21 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Machines vertes et engins volants

Explorez la puissance du vent. Apprenez comment les pilotes utilisent les nuages ​​pour lire la météo, découvrez les manches à air, planez grâce à l’énergie solaire, fabriquez des avions en bois de balsa et explorez les propriétés de l’air d’une manière inédite


Green Machines and flying things

Explore the power of wind. Learn how pilots use clouds to read the weather, learn about wind socks, avoid hazards, soar with energy from the sun, make balsa wood airplanes and explore the properties of air in ways you have never seen before.

Week 9: Mon, Aug. 24 - Fri, Aug. 28 [8:30 a.m. - 4:00 p.m.]
$450

Chromatographie Capers! Exploration de Mars par la chimie!

Comment provoquer la plus grande éruption volcanique de Mars Olympus Mon)? Découvrez ce que nous mangerons sur Mars et comment se nourrir dans l’espace. Cultivez des plantes dans le sol martien (régolite), explorez la biologie végétale par la chromatographie et résolvez des mystères grâce aux réactions capillaires. D’où viennent les couleurs des bonbons? Explorez la couleur changeante des feuilles, des bonbons, du papier et des fleurs, et découvrez comment une couleur en crée une autre.


Chromatography Capers! Explore Mars through Chemistry

How can we create the biggest Mars volcano (Olympus Mons) eruption? Find out what we will eat on Mars. Grow plants in Mars soil (regolith), explore plant biology through chromatography, and solve mysteries through capillary reactions. What makes the colours in candy? Explore the color of changing leaves, candy, paper, flowers and explore how one color makes another.

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