Aviation/Space & Robotics STEAM Camp 2026 - Montreal Aviation Museum

Hosted by
About this event
Semaine STIAM spéciale
Envolée ! Une semaine riche en découvertes sur le vol, la mission Artemis de la NASA, la construction d'avions, la conception de tyroliennes à étages pour fusées et avions, et la création de montagnes russes à billes pour comprendre les paraboles.
Super STEAM Week, Up We Go!
A week packed with learning about flight, NASA’s Artemis Mission, making airplanes, engineering staged rocket/airplane, marble roller coasters to understand parabolas.
Prenez votre envol et devenez un as de l'aviation !
Il est temps de voler! Découvrez les cerfs-volants, les planeurs, les biplans, les dirigeables, les montgolfières et les soucoupes volantes. Apprenez-en davantage sur le fonctionnement d'un aéroport et sur la communication entre pilotes.
Earn Your Wings and Become a Flying Ace!
Time to fly! Learn about kites, gliders, BI-Planes, blimps, hot air balloons and flying saucers. Discover how an airport operates and learn how to communicate like a pilot.
Ka Boum, boum et éclaboussures!
Explorez l'univers en concevant des mécanismes pour faire tomber des guimauves et des œufs, en fabriquant des fusées à réaction chimique, des univers de slime et en créant un four solaire pour cuisiner. Explorez les cratères et créez des trous noirs.
Ka Boom, Pop and Splat!
Explore the universe designing marshmallow and egg drop contraptions, making chemical reaction rockets, slime universes, create a solar oven to cook a meal on. Explore craters and make black holes.
Camp de robotique
Concevez un robot qui dessine, écrit, construit et se déplace. Explorez les mécanismes du mouvement robotique, notamment la programmation et le test de robots Sphero, la création d'un Canadarm à l'aide du système cantilever, et bien plus encore.
Robotics Camp
Design a robot that draws, writes, builds, & drives! Explore the fascinating mechanics of robotic movement, including
programming and testing Sphero Bots, creating a Canadarm using the cantilever system, and more!
Semaine du Carnaval de l'Aviation/Aérospatiale
Toute la semaine, construisez et créez des engins incroyables tout en explorant différents concepts d'ingénierie! Inventez des circuits électriques, lancez des balles en ruban adhésif, concevez des systèmes de poulies et créez des machines à réaction en chaîne! Mettez ces compétences à profit en groupe pour créer des chars allégoriques animés, ainsi que des mini-attractions et des jeux.
Aviation/Aerospace Carnival Week
Build and create amazing contraptions all week as you explore different engineering concepts! Wire circuit inventions, catapults, design pulley devices, and create chain reaction machines! Use these skills to work together as a group to create carnival floats that move as well as mini-attractions and games.
Ingénieurs astronautes EVA
Concevez un système de poulies pour les astronautes en sortie extravéhiculaire afin de contribuer à la construction de la passerelle vers la Lune et Mars. Construisez un pont en Lego, créez un labyrinthe de billes, explorez la symétrie, entraînez-vous comme un astronaute et laissez libre cours à votre imagination.
EVA Astronaut Engineers
Design an EVA astronaut to help build the Gateway to the Moon and Mars. Build a bridge with Lego, create a marble maze, explore symmetry, train like an astronaut and let your imagination soar.
Voyageurs de l'espace
Décollage pour l'espace! Cette semaine d'activités sur le thème de l'air et de l'espace comprendra l'exploration du phénomène d'une éclipse, la découverte des étoiles et des planètes, la création d'œuvres d'art en rotation représentant des planètes, des expériences sur la formation des cratères par les météorites et des décollages à bord de l'avion expérimental X-Plane de la NASA et de fusées à décollage vertical.
Space Voyagers
Blast off to outer space! This week of air and space themed activities will include exploring the phenomenon of an eclipse, learning about stars and planets, creating planet “spin art”, testing how meteors can create craters and taking off with Nasa's X- Plane and stomp rockets.
Machines vertes et engins volants
Explorez la puissance du vent. Apprenez comment les pilotes utilisent les nuages pour lire la météo, découvrez les manches à air, planez grâce à l’énergie solaire, fabriquez des avions en bois de balsa et explorez les propriétés de l’air d’une manière inédite
Green Machines and flying things
Explore the power of wind. Learn how pilots use clouds to read the weather, learn about wind socks, avoid hazards, soar with energy from the sun, make balsa wood airplanes and explore the properties of air in ways you have never seen before.
Chromatographie Capers! Exploration de Mars par la chimie!
Comment provoquer la plus grande éruption volcanique de Mars Olympus Mon)? Découvrez ce que nous mangerons sur Mars et comment se nourrir dans l’espace. Cultivez des plantes dans le sol martien (régolite), explorez la biologie végétale par la chromatographie et résolvez des mystères grâce aux réactions capillaires. D’où viennent les couleurs des bonbons? Explorez la couleur changeante des feuilles, des bonbons, du papier et des fleurs, et découvrez comment une couleur en crée une autre.
Chromatography Capers! Explore Mars through Chemistry
How can we create the biggest Mars volcano (Olympus Mons) eruption? Find out what we will eat on Mars. Grow plants in Mars soil (regolith), explore plant biology through chromatography, and solve mysteries through capillary reactions. What makes the colours in candy? Explore the color of changing leaves, candy, paper, flowers and explore how one color makes another.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!