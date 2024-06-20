Conference by Earth Day Canada

Hosted by
About this event
Une conférence d'introduction sur les principes incontournables des grands
enjeux environnementaux, conçue pour équiper et mobiliser vos participant.es à passer à l'action!
Les sections comprennent les fondamentaux du changement climatique, l’historique du climat et
comment agir et communiquer sur le sujet. Une discussion orientée vers la compréhension des
enjeux, le partage de nos vécus et de l’impact sur nos vies, et comment insuffler de l’espoir.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!