Jour de la Terre Canada - Earth Day Canada

Conference by Earth Day Canada

I’m adopting an eco-friendly lifestyle item
I’m adopting an eco-friendly lifestyle
$1,260.55
The current environmental issues and limitations of our planet sometimes lead us to believe that there’s nothing we can do on an individual level. But that’s not true! This workshop provides concrete, affordable solutions to help people reduce their environmental impact on a daily basis. Doing your part for the planet can start with reducing at the source by fighting food waste, reducing your personal waste, extending the useful life of your belongings and putting other cost-effective, eco-friendly tricks into use.
I’m eating sustainably item
I’m eating sustainably
$1,260.55
From the farm to our tables, the way we eat has a major impact on our health and the planet. People are often unaware of the consequences of the way they eat or don’t know where to start to make an effort. But don’t worry! This conference provides an introduction to sustainable eating and offers concrete solutions to help everyone make more informed choices. After all, eating means voting with your dollars! Doing your part for the planet can start with becoming well informed and equipped with the right tools so you can make good food choices and fight food waste.
I’m reducing food waste item
I’m reducing food waste
$1,151.50
It’s time to move away from the limp vegetables and forgotten leftovers at the bottom of your fridge, they’re a thing from the past! From your grocery list to your storing and cooking habits, discover all the easy tricks you can use to waste as little as possible. This participatory workshop gives everyone the opportunity to share their positive successes, while offering the keys to understanding how to reduce food waste, one step at a time.
Saving money and the environment: it starts at home! item
Saving money and the environment: it starts at home!
$1,260.55
Making your home eco-friendly is also economical! There's a lot we can do, whether we're tenants or homeowners. Discover best practices and reduce your bills without losing comfort. Whether it's energy consumption, food waste or the use of natural products, this participatory workshop will provide you with concrete, easy-to-follow tips and economical solutions. Let's put the spotlight on our best tips for combining ecologically and economically friendly practices at home, at our own pace.
Je comprends mieux pourquoi agir item
Je comprends mieux pourquoi agir
$1,151.50

Une conférence d'introduction sur les principes incontournables des grands

enjeux environnementaux, conçue pour équiper et mobiliser vos participant.es à passer à l'action!

Les sections comprennent les fondamentaux du changement climatique, l’historique du climat et

comment agir et communiquer sur le sujet. Une discussion orientée vers la compréhension des

enjeux, le partage de nos vécus et de l’impact sur nos vies, et comment insuffler de l’espoir.

