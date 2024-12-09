Prince of Peace Anglican Church
Bake Sale and craft sale
Bake Sale item
$1
Add
Bake Sale Item
$2
Add
Bake Sale item
$3
Add
Bake Sale item
$4
Add
Bake Sale item
$5
Add
Bake Sale item
$6
Add
Bake Sale item
$7
Add
Bake Sale Item
$8
Add
Bake Sale item
$9
Add
Bake Sale Item
$10
Add
craft sale item- bracelet
$10
Add
Bake Sale Item
$11
Add
Bake Sale item
$12
Add
Bake Sale Item
$13
Add
Bake sale item
$14
Add
bake sale item
$15
Add
Add a donation for Prince of Peace Anglican Church
$
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue
Choose tickets