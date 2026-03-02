Ce billet donne accès au Bal des finissants 2026 pour une personne. Chaque invité doit posséder son propre billet. Veuillez fournir le nom complet de chaque participant lors de l’achat afin de permettre la rédaction des lettres d’invitation officielles.

❌ Aucun remboursement ne sera accordé pour quelque raison que ce soit

🔞 Âge minimum : 18 ans. Toute personne de moins de 18 ans pourra se voir refuser l’entrée.