Grand Tirage! Raffle!

Chaque coupon de tirage vous donne la chance de gagner deux billets au « Casse-Noisette » des Grands Ballets Canadiens le dimanche 28 décembre à 14h à la Place des Arts de Montréal. Un valeur de 300$!





Plus vous achetez de billets, plus vous avez de chances de gagner ;}





**





Each raffle ticket gives you the chance to win two tickets to the "The Nutcracker" by Les Grand Ballet Canadiens on Sunday December 28 at 2pm, Place des Arts, Montreal. A value of $300!





The more tickets you buy, the better your chances of winning ;}