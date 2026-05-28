Banquet de la récolte et Sommet de la pomme de terre 2026

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About this event
Valide pour le Banquet et le Sommet :
Accès au cocktail et au banquet du 26 novembre et au Sommet du 27 novembre avec déjeuner.
T.P.S. 80055 6474 RT0001 (15,00 $)
T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (29,93 $)
Valide pour le cocktail et le Banquet seulement.
Accès aux activités du 26 novembre 2026.
T.P.S. 80055 6474 RT0001 (7,50 $)
T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (14,96 $)
Valide pour le Sommet seulement.
Accès aux activités du 27 novembre.
T.P.S. 80055 6474 RT0001 (9,00 $)
T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (17,96 $)
Valide pour le Banquet et le Sommet :
Accès au cocktail et au banquet du 26 novembre et au Sommet du 27 novembre avec déjeuner.
T.P.S. 80055 6474 RT0001 (19,00 $)
T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (37,91 $)
Ajouter l'activité danse pour vous inscrire gratuitement.
Ajouter l'activité hockey pour vous inscrire gratuitement.
Réserver votre table pour le Banquet.
T.P.S. 80055 6474 RT0001 (5,00 $)
T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (9,98 $)
T.P.S. 80055 6474 RT0001 (52,50 $)
T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (104,74 $)
*Emplacement du kiosque : premier arrivé, premier servi.
T.P.S. 80055 6474 RT0001 (45,00 $)
T.V.Q. 1221744108 TQ0001 (89,78 $)
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