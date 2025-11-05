Hosted by

Banquet des finissants

750 Rue Main

Moncton, NB E1C 0G1, Canada

Billet - membre du personnel
$60

🍽️ Un délicieux repas de style buffet vous sera servi, avec une variété de choix pour satisfaire tous les goûts!


🍹 Un bar à boissons — alcoolisées ou non — sera à votre disposition!


🎤 Des activités, des partages et quelques discours sont aussi prévus, pour vivre ensemble des moments touchants, drôles et mémorables.


💃 Une piste de danse vous attend pour célébrer jusqu’à la fin de la nuit!

