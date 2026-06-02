Surrey Fire Fighters Charitable Society

Hosted by

Surrey Fire Fighters Charitable Society

About this event

Barnfire Jam 2027

17763 62 Ave

Surrey, BC V3S 1W8, Canada

Presenting Sponsor
$25,000
Available until Feb 27
This is a group ticket, it includes 8 tickets
  • ✦Premier logo placement on all materials
  • ✦Stage naming rights
  • ✦VIP table for 10 + Pre-Event Experience
  • ✦30-second video spot at event
  • ✦Social media campaign inclusion
  • ✦Speaking opportunity
Stage Sponsor
$10,000
Available until Feb 27
This is a group ticket, it includes 6 tickets
  • ✦Stage naming rights & banner
  • ✦Logo on all digital promotions
  • ✦VIP table for 8 + Pre-Event Experience
  • ✦Social media campaign inclusion
  • ✦Brand activation space
  • ✦On-site signage
Talent Partner
$6,000
Available until Feb 27
This is a group ticket, it includes 12 tickets
  • ✦Artist announcement co-branding
  • ✦Logo on event materials
  • ✦VIP table for 6 + Pre-Event Experience
  • ✦Social media mentions
  • ✦On-site signage
Platinum Sponsors
$5,000
Available until Feb 27
This is a group ticket, it includes 10 tickets
  • ✦Multiple spots available
  • ✦Logo on event materials
  • ✦VIP table for 6 + Pre-Event Experience
  • ✦Social media recognition
  • ✦On-site signage
VIP Table for 4
$1,000

Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.

VIP Table for 6
$1,500

Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.

VIP Table for 8
$2,000

Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.

VIP Table for 10
$2,500

Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.

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