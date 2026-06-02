Barnfire Jam 2027

About this event
Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.
Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.
Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.
Includes the exclusive Pre-Event Experience — first drink free + BBQ Pit Master light dinner & snacks.
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