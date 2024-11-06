Triple P - Enfant (débutant le 6 novembre 2024)

L'inscription à ce groupe est gratuite. Cependant, un cahier d'exercices du participant doit être acheté (40 $). Cette ressource est essentielle et aide les participants à suivre les différents sujets abordés au cours du groupe. Ce cahier est également à emporter chez soi après le groupe et peut être un outil utile à consulter! Si vous avez des questions sur le cahier, appelez-nous au 1 800 675.6168.

L'inscription à ce groupe est gratuite. Cependant, un cahier d'exercices du participant doit être acheté (40 $). Cette ressource est essentielle et aide les participants à suivre les différents sujets abordés au cours du groupe. Ce cahier est également à emporter chez soi après le groupe et peut être un outil utile à consulter! Si vous avez des questions sur le cahier, appelez-nous au 1 800 675.6168.

seeMoreDetailsMobile