form_archived

Vishnu's Dosa (Dosa Corner)

VDC-2 Medu Vada + Chutney item
VDC-2 Medu Vada + Chutney
CA$5
VDC-1 Chicken Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee item
VDC-1 Chicken Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee
CA$10
VDC-1 Ghee Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee item
VDC-1 Ghee Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee
CA$10
VDC-1 Omelette Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee
CA$10
VDC-1 Masala Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee
CA$10
VDC-1 Onion Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee
CA$10
VDC-1 Podi Dosa + 1 Idli + Sambar + Bru Coffee
CA$10
VDC-Chicken Kothu porotta + Drink item
VDC-Chicken Kothu porotta + Drink
CA$10
VDC-Lamb Kothu porotta + Drink item
VDC-Lamb Kothu porotta + Drink
CA$10

common:zeffyTipDisclaimerTicketing