BILLET POUR 5 SORTIES SAISON 2026

Aviron Lachine propose à ceux qui ont suivi le cours d'initiation un billet pour faire 5 sorties. Ceci permet de tester l'aviron sans avoir à vous engager à payer l'adhésion complète. Offert aux 21 ans et moins, ce billet est non remboursable et chaque personne peut en acheter deux durant la saison. Les sorties ne peuvent pas être reportées à l'année prochaine. Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001