Aviron Lachine

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About this event

BILLET POUR 5 SORTIES SAISON 2026

2801 Bd Saint-Joseph

Lachine, QC H8T 1P7, Canada

Pre Winter day Camp
$195
Improvement of the rowing technique on an ergometer, in the gym on Sundays from 12:00 to 14:00, before returning to the water. Starting on Sunday 08 March until 10 May.
Billet pour 5 sorties - étudiant
$170

Aviron Lachine propose à ceux qui ont suivi le cours d'initiation un billet pour faire 5 sorties. Ceci permet de tester l'aviron sans avoir à vous engager à payer l'adhésion complète. Offert aux 21 ans et moins, ce billet est non remboursable et chaque personne peut en acheter deux durant la saison. Les sorties ne peuvent pas être reportées à l'année prochaine. Le prix comprend la TPS et la TVQ TPS : 856101738RT0001 TVQ : 120740012TQ0001

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