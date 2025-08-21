H2O Le Festival

BINGO H20 2025/ GROS LOT DE 10 000$! - FUNDRAISING EVENT

721 2e Avenue O

Amos, QC J9T 1S9, Canada

Admission with a 12x7 sheet pad
$75

Access to the event with a full bingo pad.

Additional pad of 12 x 7 sheets
$75

Extra pad to increase your chances of winning!

Special half-half card
$5

Special Bingo card for a chance to win the half-half prize!

+Carte verte de 3 bingos de plus pour le gros lot de 10 000$
$2

Vous devez avoir votre admission pour acheter ce feuillet.

Ce feuillet de 3 bingos est disponible pour le dernier jeux avec le gros lot de 10 000$. Chaque participant a une feuille de 12 bingos, mais vous pouvez augmenter vos chances en achetant des cartes de 3 bingos en surplus!

