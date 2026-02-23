BLACK GALA: Rise of the Motherland

When purchasing your ticket, please make sure that your name down. If you are purchasing a ticket on someone’s behalf, please make sure to write their name. Any duplicated names will not be considered.





Additionally, please note that once you have made your food selection, you will not be able to request changes on the day of the event.

————

Lors de l’achat de votre billet, veuillez vous assurer d’inscrire votre nom. Si vous achetez un billet au nom d’une autre personne, veuillez indiquer son nom. Tout nom en double ne sera pas pris en considération.





De plus, veuillez noter qu’une fois votre choix de repas effectué, il ne sera plus possible de demander des modifications le jour de l’événement.







