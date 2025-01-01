Sales closed

Blackburn Funfair 2025 Silent Auction

Pick-up location

200 Glen Park Dr, Gloucester, ON K1B 5A3, Canada

Atlético Ottawa 4 Green Section Tickets for June 15 Game item
Atlético Ottawa 4 Green Section Tickets for June 15 Game
$51

Starting bid

Atlético Ottawa 4 green section tickets to June 15 Atlético Ottawa home match. To be redeemed before June 14. Value of $152. Donated by Atlético Ottawa.
Blackburn Tennis Club Family Membership item
Blackburn Tennis Club Family Membership
$92

Starting bid

Family Membership (2 adults and their children under 18), valid for 2025 season. Value of $275. Donated by Blackburn Tennis Club.
Broadhead Brewery Gift Basket item
Broadhead Brewery Gift Basket
$13

Starting bid

Broadhead Brewing Co. Gift Basket. Includes glassware, merchandise, brewery tour. Value of $40. Donated by Broadhead Brewing Co.
Bytowne Cinema $40 Gift Certificate item
Bytowne Cinema $40 Gift Certificate
$13

Starting bid

$40 in gift certificates from Bytowne Cinema. Redeemable online or at the box office. Value of $40. Donated by Bytowne Cinema.
Blackburn Physio & Sports Injury Clinic Gift Certificate (A) item
Blackburn Physio & Sports Injury Clinic Gift Certificate (A)
$37

Starting bid

Blackburn Physiotherapy & Sports Injury Clinic gift certificate for one physiotherapy session (initial assessment and first treatment for one body part). Value of $110. Valid until September 30, 2026. Donated by Blackburn Physiotherapy & Sports Injury Clinic.
Blackburn Physio & Sports Injury Clinic Gift Certificate (B) item
Blackburn Physio & Sports Injury Clinic Gift Certificate (B)
$37

Starting bid

Blackburn Physiotherapy & Sports Injury Clinic gift certificate for one physiotherapy session (initial assessment and first treatment for one body part). Value of $110. Valid until September 30, 2026. Donated by Blackburn Physiotherapy & Sports Injury Clinic.
CAA Roadside Car Kit item
CAA Roadside Car Kit
$22

Starting bid

CAA Roadside Kit. Value of $67. Donated by Jeff Woznow on behalf of CAA.
City of Ottawa 5 Wave Swim Passes (A) item
City of Ottawa 5 Wave Swim Passes (A)
$13

Starting bid

5 City of Ottawa wave swim passes. No cash value and cannot be combined. Value of $39 total. Donated by the City of Ottawa.
City of Ottawa 5 Wave Swim Passes (B) item
City of Ottawa 5 Wave Swim Passes (B)
$13

Starting bid

5 City of Ottawa wave swim passes. No cash value and cannot be combined. Value of $39 total. Donated by the City of Ottawa.
Cosmic Adventures Admission (A) item
Cosmic Adventures Admission (A)
$16

Starting bid

Admission for one child and one adult to Cosmic Adventures. Value of $48. Donated by Cosmic Adventures.
Cosmic Adventures Admission (B) item
Cosmic Adventures Admission (B)
$16

Starting bid

Admission for one child and one adult to Cosmic Adventures. Value of $48. Donated by Cosmic Adventures.
Earth Path Camp, Ages 4-13, July 21-25 item
Earth Path Camp, Ages 4-13, July 21-25
$133

Starting bid

Earth Path voucher for one week of A Frog's Eye View Camp for a child aged 4-13 from July 21-25th, 2025. Value of $400. Donated by Earth Path.
Escape Manor $72 Experience Gift Card item
Escape Manor $72 Experience Gift Card
$24

Starting bid

Escape Manor $72 experience gift card. Valid at all locations both online and in person. Expires June 7, 2026. Cannot be exchanged for cash. Value of $72. Donated by Escape Manor.
Great Scoops: Recipes from a Neighbourhood Ice Cream Shop item
Great Scoops: Recipes from a Neighbourhood Ice Cream Shop
$13

Starting bid

Great Scoops: Recipes from a Neighbourhood Ice Cream Shop book. Value of $40. Donated by The Merry Dairy.
Ha Noi Pho $40 Gift Certificate item
Ha Noi Pho $40 Gift Certificate
$13

Starting bid

Ha Noi Pho $40 gift certificate. Valid until April 5, 2026. Value of $40. Donated by Ha Noi Pho.
Ha Noi Pho $60 Gift Certificate item
Ha Noi Pho $60 Gift Certificate
$20

Starting bid

Ha Noi Pho $60 in gift certificates. Valid until April 5, 2026. Value of $60. Donated by Ha Noi Pho.
Hair Alive $25 Gift Card
$8

Starting bid

Hair Alive $25 Gift Card. Value of $25. Donated by Hair Alive.
Jan's Workout One Session Gift Certificate (A) item
Jan's Workout One Session Gift Certificate (A)
$119

Starting bid

Jan's Workout one session gift certificate. Value of $357. Donated by Jan's Workout.
Jan's Workout One Session Gift Certificate (B) item
Jan's Workout One Session Gift Certificate (B)
$119

Starting bid

Jan's Workout one session gift certificate. Value of $357. Donated by Jan's Workout.
Joe's Barber Shop $25 Haircut Gift Card item
Joe's Barber Shop $25 Haircut Gift Card
$8

Starting bid

Joe's Barber Shop $25 gift card for a haircut. Value of $25. Donated by Joe's Barber Shop.
LaPierre Law Office Last Will and Testament Gift Certificate item
LaPierre Law Office Last Will and Testament Gift Certificate
$233

Starting bid

LaPierre Law Office certificate for the preparation of a last will and testament. No substitutions or cash equivalent. Value of $700. Donated by LaPierre Law Office.
The Merry Dairy $25 Gift Card item
The Merry Dairy $25 Gift Card
$8

Starting bid

The Merry Dairy $25 gift card. Value of $25. Donated by The Merry Dairy.
Nostalgia Music Festival 2 Full Festival Passes (A) item
Nostalgia Music Festival 2 Full Festival Passes (A)
$103

Starting bid

2 full festival passes to Nostalgia Music Festival Ottawa, August 20-24, 2025.Value of $310. Donated by Nostalgia Music Festival.
Nostalgia Music Festival 2 Full Festival Passes (B) item
Nostalgia Music Festival 2 Full Festival Passes (B)
$103

Starting bid

2 full festival passes to Nostalgia Music Festival Ottawa, August 20-24, 2025. Value of $310. Donated by Nostalgia Music Festival.
Pineview Golf Course One Round of Golf Gift Card (A) item
Pineview Golf Course One Round of Golf Gift Card (A)
$33

Starting bid

Pineview Golf Course gift card valid for one round of golf. No cash value. Valid anytime Monday-Friday and after 12pm weekends and holidays. Value of $102. Donated by Pineview Golf Course.
Pineview Golf Course One Round of Golf Gift Card (B) item
Pineview Golf Course One Round of Golf Gift Card (B)
$33

Starting bid

Pineview Golf Course gift card valid for one round of golf. No cash value. Valid anytime Monday-Friday and after 12pm weekends and holidays. Donated by Pineview Golf Course.
Ottawa Chamberfest 2 Tickets to 2025 Festival Certificate item
Ottawa Chamberfest 2 Tickets to 2025 Festival Certificate
$47

Starting bid

Certificate for two tickets to any Chamberfest Summer Festival 2025 performance. Value of $140. Holder must redeem for tickets. Donated by Ottawa Chamberfest.
Ottawa Little Theatre Two Tickets Voucher for July 16 Show item
Ottawa Little Theatre Two Tickets Voucher for July 16 Show
$20

Starting bid

Ottawa Little Theatre voucher for two tickets to July 16, 2025 production of Always a Bridesmaid: A Farcical Comedy. Use voucher to reserve seats. Value of $60. Donated by Ottawa Little Theatre.
Orleans Bowling Centre Five Games of Bowling (A) item
Orleans Bowling Centre Five Games of Bowling (A)
$18

Starting bid

Orleans Bowling Centre five games of bowling, shoe rental included. Expires December 2025. Value of $55. Donated by Orleans Bowling Centre.
Orleans Bowling Centre Five Games of Bowling (B) item
Orleans Bowling Centre Five Games of Bowling (B)
$18

Starting bid

Orleans Bowling Centre five games of bowling, shoe rental included. Expires December 2025. Value of $55. Donated by Orleans Bowling Centre.
Taproom 260 $50 Gift Certificates item
Taproom 260 $50 Gift Certificates
$17

Starting bid

Taproom 260 $50 in gift certificates. No cash value, cannot be combined with any other offer or promotion. Dine-in only. Valid for food purchases only. Value of $50. Donated by Taproom 260.
Wakefield Mill $50 Gift Card (A) item
Wakefield Mill $50 Gift Card (A)
$17

Starting bid

Wakefield Mill $50 gift card. Cannot be redeemed for cash. Value of $50. Donated by Kate Thomson.
Wakefield Mill $50 Gift Card (B) item
Wakefield Mill $50 Gift Card (B)
$17

Starting bid

Wakefield Mill $50 gift card. Cannot be redeemed for cash. Value of $50. Donated by Kate Thomson.
Imilio's Pizzeria $20 Gift Certificate item
Imilio's Pizzeria $20 Gift Certificate
$7

Starting bid

Imilio's $20 gift certificate. Expires December 2025. Value of $20. Donated by Imilio's Pizzeria.
Imilio's Pizzeria $40 Gift Certificate (A) item
Imilio's Pizzeria $40 Gift Certificate (A)
$13

Starting bid

Imilio's $40 in gift certificates. Expires December 2025. Value of $40. Donated by Imilio's Pizzeria.
Imilio's Pizzeria $40 Gift Certificate (B) item
Imilio's Pizzeria $40 Gift Certificate (B)
$13

Starting bid

Imilio's $40 in gift certificates. Expires December 2025. Value of $40. Donated by Imilio's Pizzeria.
The Royal Oak $50 Gift Certificate item
The Royal Oak $50 Gift Certificate
$17

Starting bid

The Royal Oak $50 in gift certificates. Can be redeemed for the purchase of food only. No cash value. Redeemable at any Royal Oak location, excluding the Canadian Tire Centre. Value of $50. Donated by The Royal Oak.
School of Rock Orleans One Month of Any Band Program item
School of Rock Orleans One Month of Any Band Program
$132

Starting bid

School of Rock Orleans gift certificate for one month of any band program. Value of $395. Donated by School of Rock.
Sushi 29 $25 Gift Card item
Sushi 29 $25 Gift Card
$8

Starting bid

Sushi 29 $25 gift card. Value of $25. Donated by Sushi 29.
Gardeners Gift Basket item
Gardeners Gift Basket
$23

Starting bid

Gardeners Gift Basket. Value of $70. Donated by Basic Funerals.
Ukelele (A) item
Ukelele (A)
$18

Starting bid

Denver Soprano Ukulele. Custom gigbag included too! Value of $55. Donated by Long & McQuade.
Ukelele (B) item
Ukelele (B)
$18

Starting bid

Denver Soprano Ukulele. Custom gigbag included too! Value of $55. Donated by Long & McQuade.
Metcalfe Golf Club Two 9 Hole Walking Rounds item
Metcalfe Golf Club Two 9 Hole Walking Rounds
$27

Starting bid

Metcalfe Golf Club two 9 hole walking rounds. Both rounds must be used at the same time. Expires October 31, 2025. Value of $81. Donated by Metcalfe Golf Club.
Stuffed Cookies by Kat $30 Gift Card item
Stuffed Cookies by Kat $30 Gift Card
$10

Starting bid

Stuffed Cookies by Kat $30 gift card. Value of $30. Donated by Stuffed Cookies by Kat.
EverGreen Window Solutions $100 Home Window GIft Certificate item
EverGreen Window Solutions $100 Home Window GIft Certificate
$33

Starting bid

EverGreen Window Solutions $100 gift certificate for next home window cleaning. Value of $100. Donated by EverGreen Window Solutions.
Montana's Gloucester $50 Voucher item
Montana's Gloucester $50 Voucher
$17

Starting bid

Montana's Gloucester $50 voucher. Redeemable at Montana's Gloucester (1750 Ogilvie Road). Cannot be applied towards alcohol, taxes or gratuity. Value of $50. Donated by Montana's Gloucester.
Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher (A) item
Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher (A)
$7

Starting bid

Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher. Value of $20. Donated by Markie's Montreal Smoked Meat.
Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher (B) item
Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher (B)
$7

Starting bid

Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher. Value of $20. Donated by Markie's Montreal Smoked Meat.
Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher (C) item
Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher (C)
$7

Starting bid

Markie's Montreal Smoked Meat $20 Gift Voucher. Value of $20. Donated by Markie's Montreal Smoked Meat.
Portugalos Restuarant $70 Gift Certificate item
Portugalos Restuarant $70 Gift Certificate
$23

Starting bid

Portugalos Restaurant $70 gift certificate. Value of $70. Donated by Portugalos Blackburn.
The Garlic King 3 Meals Gift Card (A) item
The Garlic King 3 Meals Gift Card (A)
$19

Starting bid

The Garlic King 3 meals over 3 months (July, August, September) gift card consisting of 1 regular shawarma, 1 side choice, 1 canned drink (from the 3 door cooler). Expires at the end of the month and cannot be combined. Value of $58. Donated by The Garlic King.
The Garlic King 3 Meals Gift Card (B) item
The Garlic King 3 Meals Gift Card (B)
$19

Starting bid

The Garlic King 3 meals over 3 months (July, August, September) gift card consisting of 1 regular shawarma, 1 side choice, 1 canned drink (from the 3 door cooler). Expires at the end of the month and cannot be combined. Value of $58. Donated by The Garlic King.
The Garlic King 3 Meals Gift Card (C) item
The Garlic King 3 Meals Gift Card (C)
$19

Starting bid

The Garlic King 3 meals over 3 months (July, August, September) gift card consisting of 1 regular shawarma, 1 side choice, 1 canned drink (from the 3 door cooler). Expires at the end of the month and cannot be combined. Value of $58. Donated by The Garlic King.
Shindao Martial Arts 6 Months of Classes Voucher item
Shindao Martial Arts 6 Months of Classes Voucher
$120

Starting bid

Shindao Martial Arts voucher for up to 6 months of classes. Value of $360. Donated by Shindao Martial Arts.
Ottawa School of Theatre $250 Gift Certificate item
Ottawa School of Theatre $250 Gift Certificate
$83

Starting bid

Ottawa School of Theatre $250 gift certificate. Can be redeemed for any class, workshop or camp. Value of $250. Donated by Ottawa School of Theatre.
Gutsies $25 Gift Card item
Gutsies $25 Gift Card
$8

Starting bid

Gutsie's $25 gift card. Value of $25. Donated by Gutsies.
Gourmet Popcorn Kit item
Gourmet Popcorn Kit
$8

Starting bid

Gourmet popcorn kit with 1 bag of Papa Jack Kernels, 1 popping salt, vegetable popping oil, choice of 3 Papa Jack Popcorn seasonings. Donated by Sherri-Anne Cameron. Value of $24.99.
Wool N' Things Bluenoser Mittens Kit item
Wool N' Things Bluenoser Mittens Kit
$12

Starting bid

Wool N' Things Fleece Artist Bluenoser Mittens Kit. Value of $39. Donated by Wool N' Things.
Thai Ocean Pearl Necklace item
Thai Ocean Pearl Necklace
$20

Starting bid

Thai Ocean Pearl Necklace. Value of $60. Donated by Blackburn Hamlet resident.
African Bronze Mosaic Wall Art item
African Bronze Mosaic Wall Art
$42

Starting bid

African Bronze Mosaic Wall Art. Value of $125. Donated by Blackburn Hamlet resident.
Fancy Feet Spa Set item
Fancy Feet Spa Set
$8

Starting bid

Fancy Feet Spa Set. Contains scrubber, scrub, lotion, socks and slippers. Donated by Blackburn Hamlet resident. Value of $25.
Firehaus Coffee Roasters Gift item
Firehaus Coffee Roasters Gift
$13

Starting bid

Firehaus Coffee Roasters gift, 4x200g bags ground for drip and 1 mug. Value of $40. Donated by Firehaus Coffee Roasters.
Kids Summer Water Set Gift Basket item
Kids Summer Water Set Gift Basket
$20

Starting bid

Kids Summer Water Set, includes two towels, toys, child's pool, beach ball, critter water blaster. Value of $60. Donated by anonymous.
Men's Care Gift Basket item
Men's Care Gift Basket
$44

Starting bid

Men's Care Basket, includes Elgin watch, Tim Horton's $25 gift card, Thermos, nail cutter, Innukshuk coaster. Value of $131. Donated by anonymous.
Tim Horton's Hot Drinks and Mugs Gift Basket item
Tim Horton's Hot Drinks and Mugs Gift Basket
$28

Starting bid

Tim Horton's Hot Drinks and Mugs Gift Basket includes hot chocolate, coffee, green tea, 2 tumblers, 2 grocery bags, coffee mug with chocolate. Value of $93. Donated by anonymous.
Al Fresco Hamburger Meal Kit Gift Basket item
Al Fresco Hamburger Meal Kit Gift Basket
$26

Starting bid

Al Fresco Hamburger Meal Kit Gift Basket, includes dish cloths, mandoline, Starfrit Garlic Genius Tool set, Epicure Hamburger Press, plastic squeeze bottle, table cloth, grocery bag. Value of $79. Donated by anonymous.
Luxurious Bathtime Gift Basket item
Luxurious Bathtime Gift Basket
$27

Starting bid

Luxurious Bathtime Gift Basket, includes bathrobe, Dr. Team's Epsom Salts, candle, bath soaps, bath spray and more. Value of $81. Donated by anonymous.
Wine and Fun Gift Basket item
Wine and Fun Gift Basket
$35

Starting bid

Wine and Fun Gift Basket, includes assorted wine, chips, shake bottle, beach wrap, 2 tote bags, candle. Value of $105. Donated by anonymous.
Domino Games Night Gift Basket item
Domino Games Night Gift Basket
$21

Starting bid

Domino Games Night Gift Basket, includes Domino 15 piece game set with board for 6, assorted beer, cocktails, plush toy bear, candle, 2 card sets. Value of $64. Donated by anonymous.
Adonis Sweet and Savoury Gift Basket item
Adonis Sweet and Savoury Gift Basket
$25

Starting bid

Adonis Sweet &and Savoury Gift Basket, includes olive oil, chocolates, teas, jams, cookies and more. Value of $75. Donated by Adonis Grocery.
Turkey Platter and Metro $50 Gift Card item
Turkey Platter and Metro $50 Gift Card
$26

Starting bid

Turkey Platter and Metro $50 Gift Card. Value of $78. Donated by anonymous.
Coffee Delight Gift Basket item
Coffee Delight Gift Basket
$28

Starting bid

Coffee Delight Gift Basket, includes coffee mug, Tim Horton's $25 gift card, Tim Horton's coffee, soap, spray, peanuts, candle. Value of $84. Donated by anonymous.
Kids Dinner and Play Set Gift Basket (Pink) item
Kids Dinner and Play Set Gift Basket (Pink)
$23

Starting bid

Kids Dinner and Play Set Gift Basket, includes towel, 24 piece dinner set, 48 sidewalk chalk, 4 mini cars, 2 colouring books and a goose stuffy. Value of $70. Donated by anonymous.
Kids Dinner and Play Set Gift Basket (Blue) item
Kids Dinner and Play Set Gift Basket (Blue)
$23

Starting bid

Kids Dinner and Play Set Gift Basket, includes towel, 24 piece dinner set, 48 sidewalk chalk, 4 mini cars, 2 colouring books and a goose stuffy. Value of $70. Donated by anonymous.
Bath Beauty Basket item
Bath Beauty Basket
$27

Starting bid

Bath Beauty Basket, cinludes lamb stuffy, candle, towel, face cloth, bath robe, spray, bath soaps. Value of $80. Donated by anonymous.
Ladies Spa Set item
Ladies Spa Set
$22

Starting bid

Ladies Spa Set, includes shower wrap, Dr. Teal's Epsom Salts, candle, hand towel, spray and more. Value of $67. Donated by anonymous.
Outbound Neoprene Chest Waders item
Outbound Neoprene Chest Waders
$43

Starting bid

Outbound Neoprene Chest Waders. Value of $130. Donated by M. Hall.
1000 Islands Hosted Cruise For Up To 5 People item
1000 Islands Hosted Cruise For Up To 5 People
$220

Starting bid

1000 Islands Hosted Cruise For Up To 5 People. Hosted by Brett and Viviane Maxwell on their 25 foot Bayliner Ciera. Lunch is included. Date to be determined between hosts and winner. Cruise will leave Village Quay marina in Landsdowne, ON and explore the St. Lawrence River. For furhter infromation call or text Brett (613-863-1839) and Viviane (613-915-2791)
Allegro Music Schools 30 Minute Try-It Lesson and 1 KG of Po item
Allegro Music Schools 30 Minute Try-It Lesson and 1 KG of Po
$20

Starting bid

Allegro Music Schools 30 Minute Try-It Lesson and 1 KG of Popcorn. Value of $60. Donated by Allegro Music School.
Fashion 4 Women Pink Flowers Pashmina item
Fashion 4 Women Pink Flowers Pashmina
$8

Starting bid

Fashion 4 Women Pink Flowers Pashmina. Value of $25. Donated by Fashion 4 Women.
Fashion 4 Women Green Pashmina item
Fashion 4 Women Green Pashmina
$7

Starting bid

Fashion 4 Women Green Pashmina. Value of $20. Donated by Fashion 4 Women.
“At Home” Linocut Art by Carol Steinberg item
“At Home” Linocut Art by Carol Steinberg
$50

Starting bid

“At Home” Linocut Art by Carol Steinberg. Original, limited edition hand- pulled Linocut, 1/13. Value of $150. Donated by M. Hall.
Starbucks Basket item
Starbucks Basket
$13

Starting bid

Starbucks Basket, includes 1lb Sunsera whole bean coffee, reusable drinking hot cups, venti size travel cup with straw. Value of $40. Donated by Starbucks.
Apple Saddlery Gift Basket item
Apple Saddlery Gift Basket
$50

Starting bid

Apple Saddlery Gift Basket, includes 1 reusable box bag, hat, shoe horn, Apple Saddlery $25 gift card, water bottle, cooling neck wrap. Value of $150. Donated by Apple Saddlery.
Three Intaglio Etchings by Kathryn Campbell item
Three Intaglio Etchings by Kathryn Campbell
$50

Starting bid

Three Intaglio Etchings by Kathryn Campbell. Value of $150. Donated by M. Hall.
Hand & Stone $147 Gift Card item
Hand & Stone $147 Gift Card
$49

Starting bid

Hand & Stone $147 Gift Card. Value of $147. Donated by Hand & Stone Orleans.
Apple Trio Original Graphite Pencil Drawing by Tracy Joyce item
Apple Trio Original Graphite Pencil Drawing by Tracy Joyce
$20

Starting bid

Apple Trio Original Graphite Pencil Drawing by Tracy Joyce. Value of $60. Donated by M. Hall.
Osprey's Nest Original Ink and Watercolour Painting item
Osprey's Nest Original Ink and Watercolour Painting
$100

Starting bid

Osprey's Nest Original Ink and Watercolour Painting by Kathryn Campbell. Fortune Lake, Gatineau Park, PQ, February 1981. Value of $300. Donated by M. Hall.
Untitled Original Intaglio Etching by Kathryn Campbell item
Untitled Original Intaglio Etching by Kathryn Campbell
$50

Starting bid

Untitled Original Intaglio Etching by Kathryn Campbell. Value of $150. Donated by M. Hall.
Vie Esthetic Studio Gift Bundle (A) item
Vie Esthetic Studio Gift Bundle (A)
$27

Starting bid

Vie Esthetic Studio Gift Bundle , includes toiletries case, Vie Esthetic Studio $50 voucher, products and samples. Value of $80. Donated by Vie Esthetic Studio.
Vie Esthetic Studio Gift Bundle (B) item
Vie Esthetic Studio Gift Bundle (B)
$27

Starting bid

Vie Esthetic Studio Gift Bundle , includes toiletries case, Vie Esthetic Studio $50 voucher, products and samples. Value of $80. Donated by Vie Esthetic Studio.
Woodenmore Crafts Charcuterie Board item
Woodenmore Crafts Charcuterie Board
$20

Starting bid

Woodenmore Crafts Charcuterie Board. Value of $60. Donated by Woodenmore Crafts, Brett Maxwell.
Woodenmore Crafts Medal/Trophy Rack item
Woodenmore Crafts Medal/Trophy Rack
$8

Starting bid

Woodenmore Crafts Medal/Trophy Rack. Value of $24. Donated by Woodenmore Crafts, Brett Maxwell.
Doggie Basket item
Doggie Basket
$30

Starting bid

Doggie Basket, includes plush toy, dental chews, treats and food. Value of $90. Donated by Critter Jungle Orleans.
Funko Pop! Netero Vinyl Figure item
Funko Pop! Netero Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Netero from Hunter x Hunter Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Killer Croc Vinyl Figure item
Funko Pop! Killer Croc Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Killer Croc from Suicide Squad Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Hyacinth Hero Vinyl Figure item
Funko Pop! Hyacinth Hero Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Hyacinth Hero from Fantasia Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Katana Vinyl Figure item
Funko Pop! Katana Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Katana from Suicide Squad Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Simon Vinyl Figure item
Funko Pop! Simon Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Simon from Dungeons & Dragons Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Rick Flag Vinyl Figure item
Funko Pop! Rick Flag Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Rick Flag from Suicide Squad Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Mama Odi w/ Snake Vinyl Figure item
Funko Pop! Mama Odi w/ Snake Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Mama Odi w/ Snake from Disney Princess Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Mama Jabbawockeez Vinyl Figure item
Funko Pop! Mama Jabbawockeez Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Jabbawockeez Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Han Solo Vinyl Figure item
Funko Pop! Han Solo Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Han Solo from Star Wars Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Chachi Vinyl Figure item
Funko Pop! Chachi Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Chachi from Happy Days Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! H.E.R. Vinyl Figure item
Funko Pop! H.E.R. Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! H.E.R. from H.E.R. Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Dr. Ellie Sattler Vinyl Figure item
Funko Pop! Dr. Ellie Sattler Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Dr. Ellie Sattler from Jurassic World. Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Kite Vinyl Figure item
Funko Pop! Kite Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Kite from Hunter x Hunter. Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Bisky Vinyl Figure item
Funko Pop! Bisky Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Bisky from Hunter x Hunter Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Oscar de la Hoya Vinyl Figure item
Funko Pop! Oscar de la Hoya Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Oscar de la Hoya Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! LeBron James Vinyl Figure item
Funko Pop! LeBron James Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! LeBron James Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Funko Pop! Boomerang Vinyl Figure item
Funko Pop! Boomerang Vinyl Figure
$7

Starting bid

Funko Pop! Boomerang from Suicide Squad Vinyl Figure. Value of $20. Donated by Nabema Collectibles.
Computer Rise One Free Hour PC Services
$33

Starting bid

Computer Rise One Free Hour PC Services. Redemption value not to exceed $99.95. Donated by Computer Rise.
Capital Fair Admission and Ride All Day for Four (A) item
Capital Fair Admission and Ride All Day for Four (A)
$85

Starting bid

Capital Fair Admission and Ride All Day for Four, includes four gate admission and ride all day passes to the 2025 Capital Fair. Value of $260. Donated by the Capital Fair.
Capital Fair Admission and Ride All Day for Four (B) item
Capital Fair Admission and Ride All Day for Four (B)
$85

Starting bid

Capital Fair Admission and Ride All Day for Four, includes four gate admission and ride all day passes to the 2025 Capital Fair. Value of $260. Donated by the Capital Fair.
Poulan Classic Chainsaw item
Poulan Classic Chainsaw
$25

Starting bid

Poulan Classic Chainsaw. Value of $100. Gently used and donated by Wayne Crowe.
Joe's Auto Oil Change (A) item
Joe's Auto Oil Change (A)
$40

Starting bid

Joe's Auto Oil Change, free oil change (regular) valid for 6 months from June 2025. Value of $120. Donated by Joe's Auto.
Joe's Auto Oil Change (B) item
Joe's Auto Oil Change (B)
$40

Starting bid

Joe's Auto Oil Change, free oil change (regular) valid for 6 months from June 2025. Value of $120. Donated by Joe's Auto.
Joe's Auto Oil Change (C) item
Joe's Auto Oil Change (C)
$40

Starting bid

Joe's Auto Oil Change, free oil change (regular) valid for 6 months from June 2025. Value of $120. Donated by Joe's Auto.
Quilty Pleasures Wild and Fruity Quilt item
Quilty Pleasures Wild and Fruity Quilt
$83

Starting bid

Quilty Pleasures Wild and Fruity Quilt. Value of $250. Measures 48x62 inches. Made by Leslie Burtch and donated by Quilty Pleasures.
Budd Gardens $80 Gift Certificate item
Budd Gardens $80 Gift Certificate
$27

Starting bid

Budd Gardens $80 Gift Certificate. Value of $80. Donated by Budd Gardens.
Budd Gardens $50 Gift Certificate (A) item
Budd Gardens $50 Gift Certificate (A)
$27

Starting bid

Budd Gardens $50 Gift Certificate. Value of $50. Donated by Budd Gardens.
Budd Gardens $50 Gift Certificate (B) item
Budd Gardens $50 Gift Certificate (B)
$27

Starting bid

Budd Gardens $50 Gift Certificate. Value of $50. Donated by Budd Gardens.
Cimicifuga Snakeroot Plant item
Cimicifuga Snakeroot Plant
$8

Starting bid

Cimicifuga Snakeroot Plant. Value of $24.99. Donated by Budd Gardens.
Monarda (Bee Balm) Leading Lady Plum Plant item
Monarda (Bee Balm) Leading Lady Plum Plant
$6

Starting bid

Monarda (Bee Balm) Leading Lady Plum Plant. Value of $18.99. Donated by Budd Gardens.
Monarda (Bee Balm) Berry Taffy Plant item
Monarda (Bee Balm) Berry Taffy Plant
$6

Starting bid

Monarda (Bee Balm) Berry Taffy Plant. Value of $18.99. Donated by Budd Gardens.
Salvia (Garden Sage) Violet Profusion Plant item
Salvia (Garden Sage) Violet Profusion Plant
$6

Starting bid

Salvia (Garden Sage) Violet Profusion Plant. Value of $18.99. Donated by Budd Gardens.
Aquilegia (Colombine) Crimson Star Plant item
Aquilegia (Colombine) Crimson Star Plant
$6

Starting bid

Aquilegia (Colombine) Crimson Star Plant Plant. Value of $17.98. Donated by Budd Gardens.
Hosta Dancing Queen Plant item
Hosta Dancing Queen Plant
$7

Starting bid

Hosta Dancing Queen Plant. Value of $22.00. Donated by Budd Gardens.
Atelier Rosso $30 Gift Certificate item
Atelier Rosso $30 Gift Certificate
$10

Starting bid

Atelier Rosso $30 Gift Certificate. Valid for in-store purchases only. Value of $30. Donated by Atelier Rosso.

