Harbour Reflections - Online Lot 1 - August 25 to August 29

By: Danielle Belec
11 x 14 Framed Photograph
By: Gord Llewellyn
20 x 13 Framed Photograph
By: Alison Boyack
8 x 8 Oil Painting
By: Donna Brazleton
X Acrylic Painting
By: Karin Modotto
8 x 20 Framed Photograph
By: Alison Boyack
8 x 8 Oil Painting on Board
By: Deborah Bullock
16 x 16 Framed Photograph
By:Karin Modotto
16 x 12 Photo on Metal
By: Donna Brazelton
16 x 20 Framed Oil Painting
By: Eden Watt
24 x 16 Photo on Metal
By: David Saunders
12 x 16 Framed Acrylic Painting
By: Bonnie Fox
21 x 17 Framed Photograph
By: Heather Larue
12 x 12 Oil Painting
By: Pauline Jennett
9 x 12 Watercolour and Ink
By: Elizabeth Eisner
12 x 10 Oil Painting
By: Judy Morrison
16 x 20 Framed Photo
By: Heather Smiley
11 x 14 Oil Painting
By: Heather Smiley
12 x 12 Oil Painting
By: Heather Smiley
8 x 10 Oil Painting
Artist: John Brazelton
8 x 10 framed oil painting
