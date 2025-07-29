eventClosed

Harbour Reflections - Online Lot 1 - August 25 to August 29

65 Simcoe St Studio 1, Collingwood, ON L9Y 1H7, Canada

Blue
CA$75

By: Danielle Belec

11 x 14 Framed Photograph

Calm Harbour
CA$100

By: Gord Llewellyn

20 x 13 Framed Photograph

Docked - Plein air Sketch
CA$75

By: Alison Boyack
8 x 8 Oil Painting

Dog Days of Summer
CA$50

By: Donna Brazleton

X Acrylic Painting

Harbour 2025
CA$100

By: Karin Modotto

8 x 20 Framed Photograph

Looking up - Plein air sketch
CA$65

By: Alison Boyack

8 x 8 Oil Painting on Board

Majestic Terminals
CA$100

By: Deborah Bullock

16 x 16 Framed Photograph

My Collingwood
CA$125

By:Karin Modotto
16 x 12 Photo on Metal

Sleeping Boats
CA$100

By: Donna Brazelton

16 x 20 Framed Oil Painting

Silver Days on Collingwood Harbour
CA$125

By: Eden Watt

24 x 16 Photo on Metal

Terminals West View
CA$125

By: David Saunders
12 x 16 Framed Acrylic Painting

Terminal Turnover
CA$125

By: Bonnie Fox

21 x 17 Framed Photograph

View from Sunsent Point
CA$50

By: Heather Larue

12 x 12 Oil Painting

Waterside
CA$90

By: Pauline Jennett

9 x 12 Watercolour and Ink

Watts and laughter in the Harbour
CA$90

By: Elizabeth Eisner

12 x 10 Oil Painting

Collingwood Harbour
CA$125

By: Judy Morrison

16 x 20 Framed Photo

Dusk
CA$100

By: Heather Smiley

11 x 14 Oil Painting

Grey Morning Grain Elevators
CA$100

By: Heather Smiley

12 x 12 Oil Painting

Harbour
CA$50

By: Heather Smiley

8 x 10 Oil Painting

Storm at Sunset Beach
CA$75

Artist: John Brazelton

8 x 10 framed oil painting

