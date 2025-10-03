Booster Juice -February 5/26

Strawberry Sunshine - 8oz
CA$4.50

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava, Yogurt

Strawberry Sunshine - 8oz Dairy Free
CA$4.50

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava, Yogurt (Dairy Free)

Strawberry Sunshine - 12oz
CA$5.50

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava, Yogurt

Strawberry Sunshine - 12oz Dairy Free
CA$5.50

Strawberries, Banana, Passion Fruit, Guava, Yogurt (Dairy Free)

Mango Hurricane - 8oz
CA$4.50

Strawberries, Mangoes, Passion Fruit, Guava, Yogurt

Mango Hurricane - 12oz
CA$5.50

Strawberries, Mangoes, Passion Fruit, Guava, Yogurt

Tropical Tornado - 8oz
CA$4.50

Pineapple, Bananas, Mangoes, Strawberries, Yogurt

Tropical Tornado - 12oz
CA$5.50

Pineapple, Bananas, Mangoes, Strawberries, Yogurt

Very Berry - 8oz
CA$4.50

Strawberries, Raspberries, Blueberries, Cranberry, Yogurt

Very Berry - 12oz
CA$5.50

Strawberries, Raspberries, Blueberries, Cranberry, Yogurt

Pirates Nectar - 8oz
CA$4.50

Pineapple, Mangoes, Pomegranate, Yogurt

Pirates Nectar 12oz
CA$5.50

Pineapple, Mangoes, Pomegranate, Yogurt

Tropi-Kale - 8oz Dairy Free
CA$4.50

Pineapple, Apple, Mangos, Bananas, Kale

Tropi-Kale - 12oz Dairy Free
CA$5.50

Pineapple, Apple, Mangos, Bananas, Kale

