Ten Peaks Innovation Alliance Inc.

Hosted by

Ten Peaks Innovation Alliance Inc.

About this event

Bot Basics and Beyond: Your Introduction to Bot Programming Red Deer 2026

3017 50 Ave

Red Deer, AB T4N 5Y6, Canada

Red Deer - Morning Camp
$183.75

Morning Camp - Red Deer & District Chamber of Commerce
8:30 AM - 12:00 PM (Doors open at 8:15 AM)

Red Deer - Afternoon Camp
$183.75

Afternoon Camp - Red Deer & District Chamber of Commerce
1:00 PM - 4:30 PM (Doors open at 12:45 PM)

Early Bird Morning Red Deer
$173.25
Available until Mar 1

Morning Camp - Red Deer & District Chamber of Commerce
8:30 AM - 12:00 PM (Doors open at 8:15 AM)

Early Bird Afternoon Red Deer
$173.25
Available until Mar 1

Afternoon Camp - Red Deer & District Chamber of Commerce
1:00 PM - 4:30 PM (Doors open at 12:45 PM)

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!