10 greeting cards
10 greeting cards
$30

Greetings cards illustrated by Fil and Julie. 10 copies, 1 model.

Envelopes included.

Dr Champagne Ornament
Dr Champagne Ornament
$30

$30

Taxes and shipping fees included.


A creation of Station pôle Nord.

Jean Bond Ornament
Jean Bond Ornament
$30

$30

Taxes and shipping fees included.


A creation of Station pôle Nord.

Le cheval de Dr Frog
Le cheval de Dr Frog
$15
Available only in french !

Dr Frog et son cheval Moustik sont inséparables. Mais aujourd'hui, Moustik a disparu. Aidés de Super Kaki, les docteurs clowns se lancent à sa recherche.

Arriveront-ils à retrouver leur cheval préféré?
Une histoire tout en imaginaire qui permettra aux petits lecteurs de découvrir l'univers cocasse des clowns thérapeutiques.

Michèle Sirois et AnneMarie Bourgeois

Les aventures de Dre Sanguine
Les aventures de Dre Sanguine
$15
Available only in french !

Dre Sanguine, clown d'hôpital, a une mission bien spéciale.


Veux-tu l'accompagner dans sa tournée?
Une histoire portant sur l'univers à la fois réaliste et fantaisiste des clowns thérapeutiques.

Élyse Désilets et Anne-Marie Bourgeois

Les douze travaux de Dr Spring
Les douze travaux de Dr Spring
$15
Available only in french !

Au centre de réadaptation, Dr Spring s'apprête à participer à des olympiades. Il devra relever plusieurs défis.


Veux-tu le suivre dans ses péripéties?


Une histoire remplie de rebondissements où brillent les rires, le courage et la persévérance.

Élyse Désilets et AnneMarie Bourgeois

Dr Clown T-Shirt, size Small
Dr Clown T-Shirt, size Small
$45

Taxes and shipping fees included.

Dr Clown T-Shirt, size medium
Dr Clown T-Shirt, size medium
$45

Taxes and shipping fees included.

Crewneck, size small
Crewneck, size small
$65

Taxes and shipping fees included.

Clowns d'hôpitaux, c'est du sérieux! By Michèle Sirois (available in french only)
Clowns d'hôpitaux, c'est du sérieux! By Michèle Sirois (available in french only)
$30

Taxes and shipping fees included.

