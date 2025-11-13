Available only in french !

Dr Frog et son cheval Moustik sont inséparables. Mais aujourd'hui, Moustik a disparu. Aidés de Super Kaki, les docteurs clowns se lancent à sa recherche.

Arriveront-ils à retrouver leur cheval préféré?

Une histoire tout en imaginaire qui permettra aux petits lecteurs de découvrir l'univers cocasse des clowns thérapeutiques.



Michèle Sirois et AnneMarie Bourgeois