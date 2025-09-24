Boutique du 21e

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Foulard du 21e Groupe Scout de Beloeil.
Badge du 21e Groupe Scout de Beloeil lancé lors du 60e anniversaire en 2023.
Requise sur l'uniforme adulte.
Badge d'unité de la colonie Tournesol.
Badge d'unité de la meute Épervières
Badge d'unité de la meute Garolou
Badge d'unité de la troupe Montérégienne
Badge d'unité du Poste Roch-Poirier
Pochette anthracite.
Fait partie de l'uniforme pour les Castors et Louveteaux
Ceinture scoute (Facultative)
Livre de chants et technique "De Notre Mieux"
Corde à noeud
Petit mousqueton. Couleur variés remis aléatoirement.
La couleur sera remise selon l'unité dans laquelle le jeune est membre.
Casquette de la 21e Meute Épervières
Casquette de la 54e Meute Garolou
Casquette de la 28e Troupe Montérégienne
Chemise verte pour les jeunes Castors et Louveteaux
La charte des grandeurs est disponible sur: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-enfant-verte/
Chemise rouge pour les jeunes Éclaireurs et Pionniers
Les chartes de grandeurs sont disponibles sur le site de l'ASC:
Femme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-femme-rouge/
Homme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-homme-rouge/
Chemise bleue pour les Routiers, Animateurs et Gestionnaires
Les chartes de grandeurs sont disponibles sur le site de l'ASC en sélectionnant la grandeur voulue:
Femme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-femme-bleue/
Homme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-homme-bleue/
Livre de progression des Castors
Livre de progression des Louveteaux
Livre de progression des Éclaireurs
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