Boutique du 21e

Chemise bleue pour les Routiers, Animateurs et Gestionnaires

Les chartes de grandeurs sont disponibles sur le site de l'ASC en sélectionnant la grandeur voulue:

Femme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-femme-bleue/

Homme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-homme-bleue/