21e Groupe Scout de Beloeil

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21e Groupe Scout de Beloeil

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Boutique du 21e

Foulard item
Foulard
$14

Foulard du 21e Groupe Scout de Beloeil.

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Badge de groupe item
Badge de groupe
$4.25

Badge du 21e Groupe Scout de Beloeil lancé lors du 60e anniversaire en 2023.
Requise sur l'uniforme adulte.

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Badge d'unité Tournesol item
Badge d'unité Tournesol
$2.90

Badge d'unité de la colonie Tournesol.

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Badge d'unité Épervières item
Badge d'unité Épervières
$3.30

Badge d'unité de la meute Épervières

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Badge d'unité Garolou item
Badge d'unité Garolou
$2.95

Badge d'unité de la meute Garolou

0
Badge d'unité Montérégienne item
Badge d'unité Montérégienne
$2.50

Badge d'unité de la troupe Montérégienne

0
Badge d'unité Roch-Poirier item
Badge d'unité Roch-Poirier
$8.15

Badge d'unité du Poste Roch-Poirier

0
Pochette anthracite item
Pochette anthracite
$14.89

Pochette anthracite.
Fait partie de l'uniforme pour les Castors et Louveteaux

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Ceinture item
Ceinture
$7.99

Ceinture scoute (Facultative)

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Livre De Notre Mieux item
Livre De Notre Mieux
$10.91

Livre de chants et technique "De Notre Mieux"

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Corde à noeud item
Corde à noeud
$1

Corde à noeud

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Mousqueton (petit) item
Mousqueton (petit)
$1

Petit mousqueton. Couleur variés remis aléatoirement.

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Noeud de foulard de couleur item
Noeud de foulard de couleur
$1

La couleur sera remise selon l'unité dans laquelle le jeune est membre.

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Casquette Épervières item
Casquette Épervières
$18

Casquette de la 21e Meute Épervières

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Casquette Garolou item
Casquette Garolou
$16.10

Casquette de la 54e Meute Garolou

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Casquette Éclaireurs item
Casquette Éclaireurs
$22

Casquette de la 28e Troupe Montérégienne

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Chemise verte item
Chemise verte
$51.68

Chemise verte pour les jeunes Castors et Louveteaux
La charte des grandeurs est disponible sur: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-enfant-verte/

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Chemise rouge item
Chemise rouge
$63.18

Chemise rouge pour les jeunes Éclaireurs et Pionniers
Les chartes de grandeurs sont disponibles sur le site de l'ASC:
Femme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-femme-rouge/
Homme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-homme-rouge/

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Chemise bleue item
Chemise bleue
$63.18

Chemise bleue pour les Routiers, Animateurs et Gestionnaires
Les chartes de grandeurs sont disponibles sur le site de l'ASC en sélectionnant la grandeur voulue:
Femme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-femme-bleue/
Homme: https://boutique.scoutsducanada.ca/produit/chemise-homme-bleue/

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Badge du District Montérégie item
Badge du District Montérégie
$3.45
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Badge de branche item
Badge de branche
$2.30
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Livre "Mon Odyssée Castors" item
Livre "Mon Odyssée Castors"
$19.49

Livre de progression des Castors

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Livre "Dans la jungle avec Nathoo" item
Livre "Dans la jungle avec Nathoo"
$9.77

Livre de progression des Louveteaux

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Livre "Sois-Prêt" item
Livre "Sois-Prêt"
$18.34

Livre de progression des Éclaireurs

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