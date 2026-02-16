Online Store

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T-shirt — S item
T-shirt — S
$24

T-shirt available in six sizes and one color

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 cotton/polyester, 30 singles         
  • Ring-spun cotton fabric and soft high-density point cotton blend
  • Polyester provides a soft, draped feel
  • Modern classic fit
  • Narrow width, ribbed collar
  • Shoulder-to-shoulder taping for added comfort and durability
  • Tear-away label
  • Printed by Printeez, a local business located in Granby, Quebec
  • Taxes and shipping included within Canada
T-shirt — M item
T-shirt — M
$24

T-shirt available in six sizes and one color

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 cotton/polyester, 30 singles         
  • Ring-spun cotton fabric and soft high-density point cotton blend
  • Polyester provides a soft, draped feel
  • Modern classic fit
  • Narrow width, ribbed collar
  • Shoulder-to-shoulder taping for added comfort and durability
  • Tear-away label
  • Printed by Printeez, a local business located in Granby, Quebec
  • Taxes and shipping included within Canada
T-shirt — L item
T-shirt — L
$24

T-shirt available in six sizes and one color

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 cotton/polyester, 30 singles         
  • Ring-spun cotton fabric and soft high-density point cotton blend
  • Polyester provides a soft, draped feel
  • Modern classic fit
  • Narrow width, ribbed collar
  • Shoulder-to-shoulder taping for added comfort and durability
  • Tear-away label
  • Printed by Printeez, a local business located in Granby, Quebec
  • Taxes and shipping included within Canada
T-shirt — XL item
T-shirt — XL
$24

T-shirt available in six sizes and one color

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 cotton/polyester, 30 singles         
  • Ring-spun cotton fabric and soft high-density point cotton blend
  • Polyester provides a soft, draped feel
  • Modern classic fit
  • Narrow width, ribbed collar
  • Shoulder-to-shoulder taping for added comfort and durability
  • Tear-away label
  • Printed by Printeez, a local business located in Granby, Quebec
  • Taxes and shipping included within Canada
T-shirt — 2XL item
T-shirt — 2XL
$24

T-shirt available in six sizes and one color

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 cotton/polyester, 30 singles         
  • Ring-spun cotton fabric and soft high-density point cotton blend
  • Polyester provides a soft, draped feel
  • Modern classic fit
  • Narrow width, ribbed collar
  • Shoulder-to-shoulder taping for added comfort and durability
  • Tear-away label
  • Printed by Printeez, a local business located in Granby, Quebec
  • Taxes and shipping included within Canada
T-shirt — 3XL item
T-shirt — 3XL
$24

T-shirt available in six sizes and one color

  • Gildan 64000CVC Softstyle
  • 60/40 cotton/polyester, 30 singles         
  • Ring-spun cotton fabric and soft high-density point cotton blend
  • Polyester provides a soft, draped feel
  • Modern classic fit
  • Narrow width, ribbed collar
  • Shoulder-to-shoulder taping for added comfort and durability
  • Tear-away label
  • Printed by Printeez, a local business located in Granby, Quebec
  • Taxes and shipping included within Canada
Shoe Bag item
Shoe Bag
$12

Shoe bag or tote bag

  • Drawstrings allow it to be worn as a backpack
  • Made of 210D polyester
  • Soft, adjustable nylon shoulder strap that also serves as a drawstring closure
  • Recommended weight tolerance: 20 kg/44 lbs
  • Product size: 15" W x 18" H
  • Color: navy blue
  • Taxes and shipping included within Canada
Yellow round sticker – RQF logo item
Yellow round sticker – RQF logo
$5

Duo of stickers (yellow and aubergine)

  • Size: 3 × 3 in
  • Material: White plastic (BOPP)
  • Yellow: round, glossy
  • Aubergine: rounded square, velvet effect
  • Taxes and shipping included within Canada
Duo of yellow stickers – RQF logo item
Duo of yellow stickers – RQF logo
$5

Duo of yellow stickers

  • Size: 3 x 3 in
  • Shape: Round
  • Finish: Glossy
  • Material: White plastic (BOPP)
  • Taxes and shipping included within Canada
Yellow round sticker – RQF logo item
Yellow round sticker – RQF logo
$3

Yellow sticker

  • Size: 3 x 3 in
  • Shape: Round
  • Finish: Glossy
  • Material: White plastic (BOPP)
  • Taxes and shipping included within Canada
Duo of rounded‑square aubergine stickers – RQF logo item
Duo of rounded‑square aubergine stickers – RQF logo
$5

Duo of aubergine stickers

  • Size: 3 x 3 in
  • Shape: Rounded square
  • Finish: Velvet effect
  • Material: White plastic (BOPP)
  • Taxes and shipping included within Canada
Aubergine rounded‑square sticker – RQF logo item
Aubergine rounded‑square sticker – RQF logo
$3

Aubergine sticker

  • Size: 3 x 3 in
  • Shape: Rounded square
  • Finish: Velvet effect
  • Material: White plastic (BOPP)
  • Taxes and shipping included within Canada
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